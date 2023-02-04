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    Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor maçı sonrası TFF’ye çıkarma yaptı

    Mehmet Büyükekşi ile yaptığı toplantı sonrası konuşan Ali Koç, “Ali Palabıyık bir daha bizim stadımıza giremez. Sivasspor-Galatasaray maçı ve A.Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakemliğin iflasıdır” dedi.

    Bir daha Kadıköy’e giremez

    Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının yankıları sürüyor. Sarı- Lacivertliler, Adana deplasmanında hakem Ali Palabıyık'ın taraflı bir yönetim sergilediğini belirterek bugün Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Ali Koç ve yöneticiler Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç TFF'de toplantıya katılan isimler oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Ali Koç, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç, "Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada. Ali Palabıyık bir daha bizim stadımıza giremez" dedi. Başkan Koç, "Sivasspor-Galatasaray maçı ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakemliğin iflasıdır. Türk hakemleriyle bu işin bitmeyeceği ortada. Akıl akıldan üstündür. Herkes Adana'da yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik. Yabancı hakemin en büyük karşıtı ben iken artık yabancı hakemi düşünmeye başladık" diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı, "Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Daha önce geçmişinde birçok şaibeli maç var. Bu hakemin ataması yeni MHK'nın ataması değil. Eski MHK giderayak bombayı bıraktı. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir" şeklinde konuştu.



    F.BAHÇE'DEN DİVAN'A ÇAĞRI!
    Kulüpten, bugün yapılacak Divan Kurulu toplantısı öncesi, "Camiamızı Fenerbahçe için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.



    OFSAYTIMSI ELİMSİLERİN ALTINDA KALACAKSINIZ
    F.Bahçe, Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin bir video yayımladı. Paylaşılan videoda, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri yer aldı.



        GÖRMEDİ DEĞİL VERMEK İSTEMEDİ
        F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ile ilgili flaş açıklamalara imza attı. Maçtan sonra kırmızı kart gören Portekizli çalıştırıcı, "Hakem adaletsiz kararlar verdi. 2 tane net penaltımız verilmedi. Görmedi değil, vermek istemedi" diye konuştu. Jorge Jesus, "Her şey adil olursa biz zaten liderliği geri alırız. Hakeme penaltılardan bahsetmedim. Sadece son dakikadaki frikiği vermesi gerektiğini söyledim. O bana kırmızı kart gösterdi. Ona kötü söylemde bulunmadım" şeklinde konuştu. Jesus, kariyeri boyunca böyle bir hakem yönetimine şahit olmadığını söyledi.



        İKİ KULÜP ARASINDA KARAOĞLAN ATIŞMASI
        F.Bahçe, Konya maçına Atilla Karaoğlan'ın atandığını G.Antep-Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarını paylaşarak duyurdu. Beşiktaş'tan ise cevap gecikmedi ve "Hakemi, kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maçta şerefiyle, hakkıyla mücadele etmeleridir" denildi. Sonrasında, "Olmayan penaltılar ve yanlış kararlarla liderlik koltuğunda oturan G.Saray'ın dün bağırıp, bugün susması ve ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise dert yanan F.Bahçe'nin açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan var" mantığının ta kendisidir" ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor maçı sonrası TFF’ye çıkarma yaptı
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