Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor maçı sonrası TFF’ye çıkarma yaptı

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının yankıları sürüyor. Sarı- Lacivertliler, Adana deplasmanında hakem Ali Palabıyık'ın taraflı bir yönetim sergilediğini belirterek bugün Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Ali Koç ve yöneticiler Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç TFF'de toplantıya katılan isimler oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen Ali Koç, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç, "Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada. Ali Palabıyık bir daha bizim stadımıza giremez" dedi. Başkan Koç, "Sivasspor-Galatasaray maçı ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakemliğin iflasıdır. Türk hakemleriyle bu işin bitmeyeceği ortada. Akıl akıldan üstündür. Herkes Adana'da yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik. Yabancı hakemin en büyük karşıtı ben iken artık yabancı hakemi düşünmeye başladık" diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı, "Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Daha önce geçmişinde birçok şaibeli maç var. Bu hakemin ataması yeni MHK'nın ataması değil. Eski MHK giderayak bombayı bıraktı. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir" şeklinde konuştu.