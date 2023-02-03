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    • Spor
    • 03.02.2023 22:32
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    • 03.02.2023 22:32
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    Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a "kulaklıklı" gönderme

    Son dakika spor haberleri | Dün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelen açıklamaların ardından Galatasaray da her iki kulübe gönderme yapan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın paylaşımına Beşiktaş'tan yanıt geldi.

    G.Saray’dan F.Bahçe ve Beşiktaş’a kulaklıklı gönderme

    Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş yanıt. Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine gönderme yaptı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" dendi.

    G.Saray'ın paylaşımı;

    BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA YANIT!
    Galatasaray'ın paylaşımına yanıt veren Beşiktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." ifadelerine yer verdi.

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