Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a "kulaklıklı" gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş yanıt. Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine gönderme yaptı. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" dendi.

G.Saray'ın paylaşımı;

Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... 🙃



🎧 Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım! 🏆 pic.twitter.com/HgBKffCxqQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2023

BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA YANIT!

Galatasaray'ın paylaşımına yanıt veren Beşiktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." ifadelerine yer verdi.

🎧 Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak. #BeşiktaşTümTaşlardanAğırdır https://t.co/Q4opNk2SzJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2023