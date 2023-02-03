Fenerbahçe'ye bir şok daha! Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçının ardından kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle, Teknik Direktör Jorge Jesus da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.



TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Sevkler şöyle:

1- Hatayspor Kulübü'nün 01.02.2023 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Hatayspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- Trabzonspor Kulübü'nün 01.02.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- Kayserispor Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- Adana Demirspor Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- Fenerbahçe Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Erol Bilecek'in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Selahattin Baki'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca, müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Jorge Jesus'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE Kulübü kaleci antrenörü Özden Özgün'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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