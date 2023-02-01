Bu bomba taraftarı ayağa kaldırır: Fenerbahçe Hakim Ziyech hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk özlemini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında da flaş transferlerine devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kış transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızları renklerine katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, transferde yine büyük oynadı ve dünyaca ünlü yıldız için hamle yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech için yaptığı o hamle.

SAMET AKAYDIN'I KADROYA KATTI

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi başlar başlamaz kadrosuna adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kattı. Sarı-Lacivertliler bu transferle savunmanın göbeğini daha da güçlendirmiş oldu.