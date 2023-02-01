Bu bomba taraftarı ayağa kaldırır: Fenerbahçe Hakim Ziyech hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk özlemini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında da flaş transferlerine devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kış transfer döneminde birbirinden ünlü yıldızları renklerine katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, transferde yine büyük oynadı ve dünyaca ünlü yıldız için hamle yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech için yaptığı o hamle.
SAMET AKAYDIN'I KADROYA KATTI
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi başlar başlamaz kadrosuna adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kattı. Sarı-Lacivertliler bu transferle savunmanın göbeğini daha da güçlendirmiş oldu.
Sarı Kanarya, bu transfer için Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yeni takımıyla 3.5+1 yıllık sözleşmeye imza atan başarılı oyuncu, "Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe forması giymek. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah iki takım için de hayırlısı olur" dedi.
OOSTORWOLDE İLE SOLU GÜÇLENDİRDİ
Fenerbahçe, sonrasında İtalya temsilcisi Parma'nın Hollandalı sol kanat oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzalandı.
4.5 yıllığına imza atan Oosterwolde, fiziksel ve mental anlamda kendisini hazır hissettiğini belirten genç oyuncu, "Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için her zaman hazırım. Taraftarlara, bu takıma neler verebileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Fenerbahçe'ye şampiyon olma yolunda yardımcı olmak için geldim" ifadelerini kullandı.
EMRE DEMİR'İ BARCELONA'DAN ALDI
Sarı-Lacivertliler, Barcelona ile sözleşmesini fesih eden Emre Demir'i de renklerine kattı. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü (15 yıl, 9 ay, 25 gün) olan Emre Demir, Kayserispor altyapısında yetişti ve 2019'da profesyonel oldu.