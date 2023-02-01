Fenerbahçe istiyor Karagümrük direniyor! Fabio Borini pazarlığında son durum ne? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Serdar Dursun ile yollarını ayıracağı gündemde olan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te oynayan Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı. Peki daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Borini Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne kadar maaş istedi? İşte Borini Fenerbahçe transfer flörtünde son durum ve detaylar...
FENERBAHÇE HÜCUMU GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek için düğmeye bastı.
GÖZLER BORINI'YE ÇEVRİLDİ
Sol bek mevkisine Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Barcelona'dan da genç yıldız Emre Demir'i de renklerine bağladı. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda forvet hattına da takviye gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ekibinde oynayan Fabio Borini'yi de gözüne kestirdi.