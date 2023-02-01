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    • Spor
    • 01.02.2023 13:24
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    • 01.02.2023 13:31
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    Fenerbahçe istiyor Karagümrük direniyor! Fabio Borini pazarlığında son durum ne? İşte detaylar...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde de hızlı davranıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için de şartları zorluyor. 31 yaşındaki İtalyan golcü için İstanbul temsilcisine teklif sunan Fenerbahçe, transferde beklemeye geçti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan golcü için sarı-lacivertlerin bir teklif daha yapabileceği öğrenildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe istiyor Karagümrük direniyor

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Serdar Dursun ile yollarını ayıracağı gündemde olan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te oynayan Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı. Peki daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Borini Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne kadar maaş istedi? İşte Borini Fenerbahçe transfer flörtünde son durum ve detaylar...

    FENERBAHÇE HÜCUMU GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR
    Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek için düğmeye bastı.

    GÖZLER BORINI'YE ÇEVRİLDİ
    Sol bek mevkisine Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Barcelona'dan da genç yıldız Emre Demir'i de renklerine bağladı. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda forvet hattına da takviye gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ekibinde oynayan Fabio Borini'yi de gözüne kestirdi.

        FENERBAHÇE TEKLİF SUNDU
        31 yaşındaki İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Karagümrük'e teklifini sundu. Ancak beklenen yanıtı henüz alamadı.

        BORINI İÇİN FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ?
        2021 yılından beri Fatih Karagümrük'te oynayan 1.80 boyundaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro önerdiği, Karagümrük'ün ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

        KARAGÜMRÜK, 2.5 MİLYON EURO'DA ISRARCI
        Kargümrük Başkanı Süleyman Hurma, sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen, Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Borini için en az 2.5 milyon euro gelir bekliyor.

            HURMA NE DEMİŞTİ?
            Hatırlanacağı üzere Süleyman Hurma önceki hafta A Spor'da yaptığı açıklamada, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben izin vermedim. Türkiye'den isteyen kulüpler de oldu. Arkadan dolaşan kulüpler vardı. Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmamız gerekiyor. İsteğimiz Borini ile devam etmek ve sözleşme yenilemek" ifadelerini kullanmıştı.

            BORINI'NİN SÖZLEŞME DURUMU
            Fabio Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son bulacak. 19 Ağustos 2021 tarihinden beri Karagümrük'te oynayan futbolcunun 2012 yılında değeri 12 milyon euro civarındaydı.

            KARAGÜMRÜK'TEKİ PERFORMANSI
            Borini ilk sezonu olan 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 20 maçta 9 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. 2021-22 sezonunda 24 maçta 6 gol 3 asistle dikkatleri üstüne çeken hücum oyuncusu bu sezon ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1381 dakika süre alan Borini, 13 gol 6 asistlik katkı yaptı. Borini, Karagümrük'te şu ana kadar toplamda ise 28 gol 10 asist üretti ve 38 gole katkı yapmasıyla öne çıktı.

                OYNADIĞI TAKIMLAR
                İtalyan golcü Fabio Borini, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yanı sıra sırasıyla Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona formalarını giymişti. Borini kariyeri adına ise en golcü sezonu Karagümrük'te yaşıyor.

                *Fabio Borini'nin detaylı istatistik raporu için tıklayın

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                Haberler Spor Fenerbahçe istiyor Karagümrük direniyor! Fabio Borini pazarlığında son durum ne? İşte detaylar...
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