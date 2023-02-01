Fenerbahçe istiyor Karagümrük direniyor! Fabio Borini pazarlığında son durum ne? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Serdar Dursun ile yollarını ayıracağı gündemde olan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te oynayan Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı. Peki daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Borini Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne kadar maaş istedi? İşte Borini Fenerbahçe transfer flörtünde son durum ve detaylar...