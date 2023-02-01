Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız Luka Jovic'te endişe yaratan detay! Yeni Wanda Nara krizi çıkar mı?

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Cimbom, forvet bölgesine transfer yapmak için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ile adı geçen oyunculardan biri de Fiorentina forması giyen Luka Jovic... İşte yıldız golcüyle ilgili detay haberimiz...
KAAN AYHAN'I RENKLERİNE KATTI
Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sarı Kırmızılılar, 4-0 kazandığı Giresunspor maçı sonrası transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Kaan Ayhan'ı resmen kadrosuna kattı.
BU SEZON 9.5 MİLYON KAZANACAK
Cimbom, 28 yaşındaki milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kaan Ayhan ve kulübü Sassuolo ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.