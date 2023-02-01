Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız Luka Jovic'te endişe yaratan detay! Yeni Wanda Nara krizi çıkar mı?

BU SEZON 9.5 MİLYON KAZANACAK

Cimbom, 28 yaşındaki milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kaan Ayhan ve kulübü Sassuolo ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.