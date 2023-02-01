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    • Spor
    • 01.02.2023 13:44
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    • 01.02.2023 13:53
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    Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız Luka Jovic'te endişe yaratan detay! Yeni Wanda Nara krizi çıkar mı?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Kaan Ayhan'ı transfer eden sarı-kırmızılı ekip şimdi de forvet bölgesi için Luka Jovic'i kadrosuna katmak istiyor. Sırp futbolcunun aşk hayatı ise Galatasaray'ı endişelendiren bir nokta olarak ön plana çıkıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Jovic’te endişe yaratan detay! Wanda Nara...

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Cimbom, forvet bölgesine transfer yapmak için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar ile adı geçen oyunculardan biri de Fiorentina forması giyen Luka Jovic... İşte yıldız golcüyle ilgili detay haberimiz...

    KAAN AYHAN'I RENKLERİNE KATTI
    Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sarı Kırmızılılar, 4-0 kazandığı Giresunspor maçı sonrası transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Kaan Ayhan'ı resmen kadrosuna kattı.

    BU SEZON 9.5 MİLYON KAZANACAK
    Cimbom, 28 yaşındaki milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kaan Ayhan ve kulübü Sassuolo ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

        ASLAN'DA LUKA JOVIC SESLERİ
        Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray, Fiorentina'nın 25 yaşındaki Sırp forveti Luka Jovic'i kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina'nın bedelsiz olarak transfer ettiği 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, teklifini İtalyanlar'a iletti. Duvan Zapata'yı almak isteyen Çizme ekibi de Jovic de ayrılığa sıcak bakıyor.

        63 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
        Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yazında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentileri karşılayamayınca Fiorentina'ya gitmişti. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        YASAK AŞK SKANDALI PATLAK VERDİ
        Dünya Kupası'ndan önce Sırbistan Milli Takımı'nda yasak aşk skandalı patlak vermişti. Sırbistan Milli Takımı'nda Vlahovic ve Gudelj, Rajkovic ve Jovic'in eşleriyle kampta birlikte olduğu, olayın ayyuka çıkmasıyla birlikte futbolcuların kavga ettiği belirtildi. İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu. Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

            FUTBOLCULUĞU ASLA TARTIŞILMAZ
            Galatasaray taraftarı, Luka Jovic'in yetenekleri dolayısıyla transfer edilmesine sıcak bakıyor ancak özel hayatıyla ilgili çekinceleri de var. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Jovic büyük topçu... Ancak özel hayatıyla Florya'nın düzenini bozacaksa hiç transfer edilmesin daha iyi" yorumlarında bulundu.

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