Ne Haaland ne de Haryy Kane! Enner Valencia adını zirveye yazdırdı





GOL SAYISINDA İKİNCİ SIRADA

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 19 kez rakip ağları sarsan Valencia, Premier Lig'de Manchester City formasıyla 25 golü bulunan Erling Haaland'ın ardından Avrupa'nın en golcü 2. ismi durumunda. Ancak dakika başına yapılan gol katkısına bakıldığında tecrübeli yıldız ilk sırada yer alıyor. 1159 dakikada 19 gol kaydeden Valencia böylece 61 dakikada bir tabelayı değiştirdi ve bu alanda Avrupa'nın en iyisi oldu. 63 dakikada bir gol atan Erling Haaland ise bu alanda Fenerbahçe'nin yıldızının gerisinde kaldı. Valencia, Tottenham Hotspur ve İngiltere Milli Takımı'nın süper yıldızı Harry Kane'i de sollamayı başardı. 21 maçta 16 kez ağları havalandıran Kane 118 dakikada bir gol attı.