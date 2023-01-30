Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya: Mert Müldür kapışması





FENER OSAYİ'NİN SATIŞINI BEKLİYOR

Ancak Sarı-Lacivertli kulübün bunun için zamana karşı yarıştığı da ifade ediliyor. Osayi Samuel'e yurt dışından teklifler gelse de bu tekliflerin miktarının ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu arada Mert Müldür için Sassuolo kulübünün 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği de iddialar arasında.