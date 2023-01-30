Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya: Mert Müldür kapışması

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. Galatasaray savunmanın sağında ve stoperde oynayabilen Mert Müldür için bir süredir girişimlerde bulunuyordu.
Ancak devreye Fenerbahçe'nin de girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'i satması durumunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya yüksek bir teklifte bulunmayı planladığı ifade ediliyor.
FENER OSAYİ'NİN SATIŞINI BEKLİYOR
Ancak Sarı-Lacivertli kulübün bunun için zamana karşı yarıştığı da ifade ediliyor. Osayi Samuel'e yurt dışından teklifler gelse de bu tekliflerin miktarının ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu arada Mert Müldür için Sassuolo kulübünün 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği de iddialar arasında.