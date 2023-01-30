Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya: Mert Müldür kapışması

    Galatasaray, Sassuolo’da forma giyen sağ bek Mert Müldür’ü transfer etmek isterken, Fenerbahçe de devreye girdi. Fenerbahçe eğer talipleri olan Osayi’yi elden çıkarırsa Mert Müldür için İtalyan kulübüne resmi teklif yapacak.

    Mert Müldür kapışması
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. Galatasaray savunmanın sağında ve stoperde oynayabilen Mert Müldür için bir süredir girişimlerde bulunuyordu.

    Ancak devreye Fenerbahçe'nin de girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'i satması durumunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya yüksek bir teklifte bulunmayı planladığı ifade ediliyor.



    FENER OSAYİ'NİN SATIŞINI BEKLİYOR
    Ancak Sarı-Lacivertli kulübün bunun için zamana karşı yarıştığı da ifade ediliyor. Osayi Samuel'e yurt dışından teklifler gelse de bu tekliflerin miktarının ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu arada Mert Müldür için Sassuolo kulübünün 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği de iddialar arasında.

        24 yaşında ve 1.84 boyunda olan Mert Müldür 2019 yılında Rapid Wien takımından Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Mert Müldür'ün Sassuolo ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert Müldür 18 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 1 kez fileleri sarsmayı başarabildi.



        YERLİ STATÜSÜ ÖNEMİ
        Mert Müldür 18 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 1 kez fileleri sarstı. Süper Lig'de bu sezon geçerli olan 8+3 yerli kuralı nedeniyle iki büyük kulüp de bu transferi bitirmeyi arzuluyor...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Spor Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya: Mert Müldür kapışması
            SON DAKİKA