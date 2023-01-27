İşte Cimbom’un müthiş Mauro Icardi planı: Arjantinli için rakam belli oldu

Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalaşan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da gözler Giresunspor deplasmanına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da tek hedef 3 puanı alarak galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de Mauro Icardi.
Attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Arjantinli forvetin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Son günlerde yine özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi konusunda Galatasaray'ın yol haritası belli oldu.
9 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi şu ana kadar mükemmel bir performans sergiliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor ağlarını harika bir kafa golüyle sarsan Tangocu ligde 9 maçta 6 gol ve 4 asisle Galatasaray'a büyük bir katkı verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Giresunspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.
BALDE SKANDALI GÜNDEMİ SARSTI
Wanda Nara ile çalkantılı bir aşk yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli forvet oyuncusu, Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'yi Wanda Nara ile aldattığını duyurdu. Cimbom'un golcüsü, Balde'nin attığı taciz mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı. Bu açıklamanın ardından Keita Balde, Icardi'yi aradı ancak golcü isim telefonu açmadı.