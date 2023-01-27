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    • Spor
    • 27.01.2023 11:48
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    • 27.01.2023 12:15
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    İşte Cimbom’un müthiş Mauro Icardi planı: Arjantinli için rakam belli oldu

    Galatasaray şampiyonluk yolunda zorlu Giresunspor deplasmanında 3 puan arıyor. Sarı kırmızılılarda zirve mücadelesi devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları son sürat sürüyor. Gol ve asistleriyle takımını sırtlayan golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, izleyeceği planı hazırladı. Takvim.com.tr yönetimin izleyeceği yol haritasına ulaştı, Webster kuralı Arjantin golcüyü sarı kırmızılı renklere bağlayacak.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Cimbom’un müthiş Icardi planı

    Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalaşan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da gözler Giresunspor deplasmanına çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da tek hedef 3 puanı alarak galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de Mauro Icardi.

    Attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Arjantinli forvetin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Son günlerde yine özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi konusunda Galatasaray'ın yol haritası belli oldu.

    9 MAÇTA 10 GOLE KATKI
    Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi şu ana kadar mükemmel bir performans sergiliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor ağlarını harika bir kafa golüyle sarsan Tangocu ligde 9 maçta 6 gol ve 4 asisle Galatasaray'a büyük bir katkı verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Giresunspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.

    BALDE SKANDALI GÜNDEMİ SARSTI
    Wanda Nara ile çalkantılı bir aşk yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli forvet oyuncusu, Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'yi Wanda Nara ile aldattığını duyurdu. Cimbom'un golcüsü, Balde'nin attığı taciz mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı. Bu açıklamanın ardından Keita Balde, Icardi'yi aradı ancak golcü isim telefonu açmadı.

        Öte yandan Icardi, Keita Balde'nin eşi Simona Guatieri'ye mesaj atarak kocasının onu aldattığını iletti. İddiaları reddeden Balde, Wanda Nara ile Dubai'de yaptığı görüşmenin dostane bir görüşme olduğunu ve iddialardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

        İDDİALARI GÜÇLENDİREN KANIT
        Arjantin basını ise Nara ile Guatieri'nin aynı kolyeden takıyor olmalarının tesadüf olmadığını ve bunun ihanet iddialarını güçlendiren bir kanıt olduğunu yazdı. Yaşananların ardından Galatasaray taraftarları Balde'nin sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdırdı, Balde ise tepkiler sonrası fotoğrafları yoruma kapattı.

        25 MİLYON EURO İSTİYOR
        Mauro Icardi ile ilgili en çok merak edilen nokta ise sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı… Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli futbolcunun bonservisini almanın planlarını yaparken, önceki gün ortaya atılan "PSG 25 milyon Euro istiyor" iddiaları taraftarları şok etmişti. Ancak takvim.com.tr, Icardi konusundaki gerçeklere ve Galatasaray'ın planına ulaştı.

            YÖNETİMİN KOZU "WEBSTER KURALI"
            Galatasaray yönetiminin bu transferdeki kozu "Webster kuralı" olacak. Webster kuralı, FIFA'nın 28 yaş ve üstündeki futbolcuların transferlerini kolaşlaştırmak için koyduğu bir kural.

            FIFA transfer yönetmeliğinin 17. Maddesinde şu ifade yer alıyor: "28 yaş üstünde kulübünde 3 yıllık kontratı geride bırakmış oyuncu kalan sezonu için maaşı kadar ödeme yapar ve serbest kalır."

            8 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTEBİLİR
            Mauro Icardi şu anda 29 yaşında ve 2019 yılında Inter'den PSG'ye transfer olmuştu. Yani bu durumda yıldız futbolcu sezon sonunda Webster kuralını kullanmak isterse, maaşı kadar bir bonservis bedeli ile serbest kalacak. Fransız basınına göre Icardi'nin mevcut kontratındaki maaşı 8 milyon Euro.

                Bu durumda Galatasaray bu rakamı ödeyip Arjantinli yıldızın bonservisinin sahibi olabilecek.

                ICARDI'YE KAPILARI KAPATTI
                PSG Teknik Direktörü Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin kesinlikle planlarında olmadığını duyurmuştu. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde tecrübeli yıldızın bonservisini almak için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

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                Haberler Spor İşte Cimbom’un müthiş Mauro Icardi planı: Arjantinli için rakam belli oldu
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