İşte Cimbom’un müthiş Mauro Icardi planı: Arjantinli için rakam belli oldu

Attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Arjantinli forvetin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Son günlerde yine özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi konusunda Galatasaray'ın yol haritası belli oldu.

9 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi şu ana kadar mükemmel bir performans sergiliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor ağlarını harika bir kafa golüyle sarsan Tangocu ligde 9 maçta 6 gol ve 4 asisle Galatasaray'a büyük bir katkı verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Giresunspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.