Fenerbahçe devlerin elinden kapıyor! İşte Jayden Oosterwolde gerçekleri

FENERBAHÇE'DEN 4 KATINI KAZANACAK

Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Parma ile 7.5 milyon Euro+1 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer bu rakamlarla gerçekleşirse Süper Lig'in en pahalı sol bek transferi olacak. 21 yaşındaki sol bek ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Parma'da 200 bin Euro kazanan oyuncuyla yıllık 800 bin Euro'ya el sıkıştı.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM

Menajeriyle birlikte İtalyan kulübüne "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Bonservisim konusunda kolaylık sağlayın" diyen Oosterwolde, potansiyeli nedeniyle Ali Koç ve kurmaylarının transfer listesinde de ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe daha önce de Eljif Elmas, Kim Min Jae ve Vedat Muriç gibi yıldız oyuncuları daha da parlattıktan sonra Avrupa'nın önemli kulüplerine satmış ve önemli bir gelirin sahibi olmuştu.