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    • Spor
    • 27.01.2023 13:16
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    • 27.01.2023 13:17
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    Fenerbahçe devlerin elinden kapıyor! İşte Jayden Oosterwolde gerçekleri

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Şampiyonluk hasretine son vermek için sezon başından beri flaş transferlere imza atan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmadı. Sarı-Lacivertliler, kış transfer sezonu açılır açılmaz kadrosuna Adana Demirspor’un stoperi Samet Akaydın’ı kattı. Sonrasında ise sol kanadını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Parma’nın yıldızı Jayden Oosterwolde ile büyük oranda anlaşmaya vardı. İşte Hollandalı sol kanadın transferiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe devlerin elinden kapıyor!

    Fenerbahçe, bir süredir yakından takip ettiği Jayden Oosterwolde'nin transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Yıldız oyuncu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi sonrasında daha da yükselten Sarı-Lacivertliler, Parma'yı ikna etmeyi başardı. İtalyan medyasında yer alan habere göre; birkaç hafta süren uzun bir pazarlığın ardından Parma ve Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisine yapılması bekleniyor.

    FENERBAHÇE'DEN 4 KATINI KAZANACAK
    Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibi Parma ile 7.5 milyon Euro+1 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer bu rakamlarla gerçekleşirse Süper Lig'in en pahalı sol bek transferi olacak. 21 yaşındaki sol bek ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Parma'da 200 bin Euro kazanan oyuncuyla yıllık 800 bin Euro'ya el sıkıştı.

    FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM
    Menajeriyle birlikte İtalyan kulübüne "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Bonservisim konusunda kolaylık sağlayın" diyen Oosterwolde, potansiyeli nedeniyle Ali Koç ve kurmaylarının transfer listesinde de ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe daha önce de Eljif Elmas, Kim Min Jae ve Vedat Muriç gibi yıldız oyuncuları daha da parlattıktan sonra Avrupa'nın önemli kulüplerine satmış ve önemli bir gelirin sahibi olmuştu.

    65 METREYİ 8 SANİYEDE KOŞUYOR
    21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde, sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jayden Oosterwolde'nin uzun boyuna rağmen ne kadar hareketli olduğunu konuşuyor. 1.89 boyundaki futbolcunun hem yetenekli hem de süratli olması dikkati çekiyor. Bu sezon tek gol atan futbolcu, attığı golde yaklaşık 65.2 metreyi 8 saniyede kat ederek sonuca ulaştı. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Bir futbolcu hem bu kadar uzun hem bu kadar hızlı nasıl olabilir. Ussain Bolt gibi sol bek alıyoruz" yorumlarında bulundu.

        TWENTE ALTYAPISINDA BAŞLADI
        Hollanda Ligi ekiplerinden Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası yazın 3 milyon Euro'ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı genç yıldız, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin kanayan yarası olan sol kanada ilaç olup olmayacağı ise ortaya koyacağı performans sonrası netlik kazanacak.

        NAPOLİ VE AJAX DA ONU İSTİYORDU
        Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamak için artık saatleri saydığı Jayden Oosterwolde'nin Napoli ve Ajax gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı sol kanat oyuncusunu resmi olarak açıklaması durumunda Avrupa'nın iki köklü kulübüne transferde 'Gol' atmış olacak. Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde transferinin önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe devlerin elinden kapıyor! İşte Jayden Oosterwolde gerçekleri
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