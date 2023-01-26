Son dakika: Eski hocası takvim.com.tr'ye açıkladı! Beşiktaş, Muleka'yı göndermedi çünkü...

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Kara Kartal, Muleka'nın transferi için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro ödedi. Futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Borsaya yapılan açıklamada Beşiktaş, Muleka'ya sezon başına 1 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

BU SEZON 5 GOL 1 ASİST ÜRETTİ

Valerien Ismael döneminde transfer edilen Muleka, Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1065 dakika süre aldı ve 5 gol 1 asistlik katkı verdi.