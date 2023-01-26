Son dakika: Eski hocası takvim.com.tr'ye açıkladı! Beşiktaş, Muleka'yı göndermedi çünkü...

2021-22 sezonunda Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistlik katkısı ile Süper Lig'de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süren görüşmelerin ardından golcü futbolcuyu transfer etti.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Kara Kartal, Muleka'nın transferi için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro ödedi. Futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Borsaya yapılan açıklamada Beşiktaş, Muleka'ya sezon başına 1 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.
BU SEZON 5 GOL 1 ASİST ÜRETTİ
Valerien Ismael döneminde transfer edilen Muleka, Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1065 dakika süre aldı ve 5 gol 1 asistlik katkı verdi.
MULEKA'NIN PERFORMANSI MERAK KONUSU
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Jackson Muleka'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Muleka, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olacak.