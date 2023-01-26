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    • Spor
    • 26.01.2023 14:52
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    • 26.01.2023 14:52
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    Son dakika: Eski hocası takvim.com.tr'ye açıkladı! Beşiktaş, Muleka'yı göndermedi çünkü...

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un Premier Lig devi Manchester United'a transfer olmasının ardından Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı. Aboubakar'ın transferinin ardından Jackson Muleka'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Demokratik Kongolu futbolcunun Beşiktaş'taki performansını Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı teknik direktörü Sami Uğurlu TAKVİM'e değerlendirdi. Özel açıklamalar yapan Uğurlu, transferde Al Ahli ile de anılan Muleka için dikkati çeken ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Beşiktaş Muleka’yı göndermedi çünkü...

    2021-22 sezonunda Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistlik katkısı ile Süper Lig'de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süren görüşmelerin ardından golcü futbolcuyu transfer etti.

    BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
    Kara Kartal, Muleka'nın transferi için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro ödedi. Futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Borsaya yapılan açıklamada Beşiktaş, Muleka'ya sezon başına 1 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

    BU SEZON 5 GOL 1 ASİST ÜRETTİ
    Valerien Ismael döneminde transfer edilen Muleka, Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1065 dakika süre aldı ve 5 gol 1 asistlik katkı verdi.

    MULEKA'NIN PERFORMANSI MERAK KONUSU
    Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Jackson Muleka'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Muleka, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olacak.

        SAMİ UĞURLU: DOĞRU MEVKİDE OYNAMALI
        Futbolcunun Kasımpaşa'dan hocası Sami Uğurlu, Jackson Muleka'nın performansını ve ondan daha iyi verim nasıl alınacağı sorusuna TAKVİM aracılığıyla yanıt verdi. Uğurlu, "Muleka'nın gerçekten de ciddi bir potansiyeli var. Daha fazla verim alınabilmesi için düzenli oynamalı ve doğru bir mevkide görev yapmalı. Weghorst varken de forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Devamlılığı sağlayamadığı için performansı negatif etkilendi. Beşiktaşlılar'ın istediği performansı yakalayamadı. Skor ve oyun olarak şu anda durum böyle" dedi.

        "ÖNCE SÜRE BULABİLMESİ GEREKİYOR"
        Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma geri dönmesinin Muleka'yı nasıl etkileyeceği sorusuna ise Uğurlu, "Weghorst'un arkasında kaldığında Muleka bunun sıkıntılarını yaşadı. Zaman zaman kanatlarda oynadı. Aboubakar'ın gelmesi, Cenk Tosun'un olması onu alternatif bir oyuncu olmaya itti. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo beklemiyorum. Devamlı ve sürekli bir şekilde oynamaya başlarsa önceki sezonki o kimliğini yakalayabilir. O potansiyeli var. Muleka güçlü ve diri bir oyuncudur. Gol vuruşları çok etkili. Ama Muleka'yı ceza sahası içinde çok fazla göremiyoruz. Kanaatimce kaleye daha yakın oynamalı. Fizik gücünü de kullanarak daha etkili olacaktır. Ama önce o süreyi bulması lazım" yanıtını verdi.

        "UMUT'U OYNATMADIM, MULEKA'YI OYNATTIM"
        Kasımpaşa'da oynarken Muleka'dan daha fazla nasıl verim aldığını da anlatan Sami Uğurlu, "Muleka'nın önünde şu anda Aboubakar ve Cenk Tosun var. Ya 9 numarada oynayacak ya da alternatif oyuncu olacak. Buna Şenol Güneş karar verir. Kasımpaşa'da Umut Bozok gol krallığına giderken onu oynatmadım ve Muleka'yı oynattım. Muleka'dan ne alacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Muleka ona güvendiğinizde hakkını verecektir. Birinci santrfor olduğunu hissettirdiğiniz zaman karşılığını mutlaka verir. Alternatif oyuncu olursa onu kazanmak çok mümkün olmaz. Tabii ki Beşiktaş ve diğer büyük kulüplerde en az 3 santrfor olmalı. Galatasaray'da da benzer bir durum var. Goller atmasına karşın şu anda Gomis de bekliyor. Icardi varsa o oynuyor. Muleka'yı o yüzden göndermek istemediler. Kasımpaşa'da benimsenmesinin sebebi çok sevilmesiydi. Neşeli ve çalışkan bir oyuncuydu. Antrenman bile kaçırmazdı. Hatta antrenmanın hiçbir bölümünü kaçırmazdı" açıklamasını yaptı.

            "GALATASARAY VE FENERBAHÇE YARIŞTA ÖNDE"
            Öte yandan Sami Uğurlu, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da değerlendirmeler yaptı. Uğurlu, "Açıkçası şampiyonluk mücadelesi zorlu olacak. Devre arası transferler ve yapılacak hamlelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor elbette yarışın içinde olmak isteyecektir. Şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında önde görüyorum" ifadelerini kullandı.

            SAMİ UĞURLU KİMDİR, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
            44 yaşındaki teknik direktör Sami Uğurlu, Altınordu, Eskişehirspor, Altay, Ankaragücü gibi takımların yanı sıra Kasımpaşa'da da görev yaptı. Kariyer planlaması hakkında Uğurlu, "Çeşitli kulüplerden teklifler geliyor. İyi bir planlamaya sahip bir kulüpte çalışmayı elbette isterim. Her zaman futbolun içinde olmak ve başarılar kazanmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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            Haberler Spor Son dakika: Eski hocası takvim.com.tr'ye açıkladı! Beşiktaş, Muleka'yı göndermedi çünkü...
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