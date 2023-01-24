Galatasaray, Mauro Icardi'nin tapusunu almak için harekete geçiyor

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Galatasaray'da Mauro Icardi harekatı başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, attığı gollerle taraftarların sevgilisi olmayı başaran Arjantinli golcünün bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'un önümüzdeki hafta Paris'te PSG Yönetimi ile bir araya gelerek öncelikli olarak transfer şartlarını görüşeceği bildirildi. Franszılar'dan gelecek cevaba göre bonservis pazarlıkları start alacak. Galatasaray'da kısa süre içinde camiayı sahiplenen ve attığı gollerin dışında taraftarla da müthiş bir iletişim kuran Icardi'nin de takımda kalmayı istediği öğrenildi. Galatasaray'da 9 maçta 6 gol ve 4 asist üreten Tangocu yıldız kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katmıştı. Icardi'nin bonservisini mutlaka almak isteyen Galatasaray'ın, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Parisien, Icardi'nin Galatasaray'daki performansıyla ilgili olarak, "PSG'den ayrıldıktan sonra değişen Mauro Icardi, Türkiye'de tıpkı cennette gibi yaşıyor" ifadelerine yer verdi.







65 DAKİKADA BİR SAHNE ALIYOR

Mauro Icardi, G.Saray formasıyla her 65 dakikada bir skora katkı yapıyor. 654 dakikada 6 gol, 4 asist üretti.