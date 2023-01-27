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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus için "Brezilya'nın başına geçmek için lobi yapıyor" iddiası

    Goal Brezilya’da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı’nı çalıştırmanın hayalini yaşıyor. Haberde Portekizli hocanın kendisi için lobi çalışması yaptığı iddia edildi...

    Jesus’tan Brezilya lobisi!
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    2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Portekiz ve Brezilya ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    Goal Brezilya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hala hoca getirmeyen Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın hayalini kuruyor.



    LOBİ ÇALIŞMASI...
    Haberde     Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini yakın çevresine aktardığı ifade edildi.

    Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için lobi yaptığını açıklayan Goal Brezilya, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sorun olmayacağını söylediğini de bildirdi.



    Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un kontratını uzatmama sebebi olarak Brezilya Milli Takımı'ndan gelebilecek muhtemel teklife açık olması olarak gösteriliyordu.



        Jesus'un ismi Brezilya dışında Portekiz Milli Takımı ile de anılıyordu. Portekiz basınından Record'un daha önce yayınlanan haberinde Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdiği ifade edilmişti.

        Jorge Jesus için Brezilya basınında çıkan iddialar şampiyonluk için kenetlenen Sarı-Lacivertli taraftarları kızdıracak türden.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus için "Brezilya'nın başına geçmek için lobi yapıyor" iddiası
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