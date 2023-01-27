Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus için "Brezilya'nın başına geçmek için lobi yapıyor" iddiası

2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Portekiz ve Brezilya ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Goal Brezilya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hala hoca getirmeyen Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın hayalini kuruyor.
LOBİ ÇALIŞMASI...
Haberde Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini yakın çevresine aktardığı ifade edildi.
Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için lobi yaptığını açıklayan Goal Brezilya, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sorun olmayacağını söylediğini de bildirdi.
Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un kontratını uzatmama sebebi olarak Brezilya Milli Takımı'ndan gelebilecek muhtemel teklife açık olması olarak gösteriliyordu.