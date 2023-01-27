Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus için "Brezilya'nın başına geçmek için lobi yapıyor" iddiası





Jesus'un ismi Brezilya dışında Portekiz Milli Takımı ile de anılıyordu. Portekiz basınından Record'un daha önce yayınlanan haberinde Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdiği ifade edilmişti.



Jorge Jesus için Brezilya basınında çıkan iddialar şampiyonluk için kenetlenen Sarı-Lacivertli taraftarları kızdıracak türden.







