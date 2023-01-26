Yüz milyonlar harcadı bir kupa bile kazanamadı! Fenerbahçe o listeye girdi

Süper Lig'de son olarak 2014'te şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, büyük hasreti sonlandırmak istiyor. Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası istediği sonuçları alamayan ve Trabzonspor ile Fenerbahçe'ye kaybeden Sarı-Lacivertliler son hafta Ümraniyespor'u yendi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4. Fenerbahçe son yıllarda transfere büyük paralar harcamasına rağmen bir türlü istediği sonuçları alamadı. İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı o liste...
SAMET AKAYDIN İLE STARTI VERDİ
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın'dan sonra gözünü Hollandalı yıldıza çevirdi. Sarı-Lacivertliler sol kanadını güçlendirmek için İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yıldız futbolcu için İtalyanlar'a 7.5+1 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe transfer için artık saatleri sayıyor.
OOSTERWOLDE İÇİN GÜN SAYIYOR
Flaş transfer ile ilgili İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Romano transfer ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerine yer verdi.