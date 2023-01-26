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    • Spor
    • 26.01.2023 12:40
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    • 26.01.2023 12:43
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    Yüz milyonlar harcadı bir kupa bile kazanamadı! Fenerbahçe o listeye girdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de en son 2014'te zafere ulaşan Fenerbahçe, 9 yılık hasrete son vermek istiyor. Liderliği sarı-kırmızılı ekibe kaptıran Fenerbahçe, son yıllarda transfere milyonlar harcamasına rağmen istediği sonuçları bir türlü alamadı. İşte sarı-lacivertli ekibin yer aldığı o liste...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Yüz milyonlar harcadı bir kupa bile kazanamadı

    Süper Lig'de son olarak 2014'te şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe, büyük hasreti sonlandırmak istiyor. Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası istediği sonuçları alamayan ve Trabzonspor ile Fenerbahçe'ye kaybeden Sarı-Lacivertliler son hafta Ümraniyespor'u yendi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4. Fenerbahçe son yıllarda transfere büyük paralar harcamasına rağmen bir türlü istediği sonuçları alamadı. İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı o liste...

    SAMET AKAYDIN İLE STARTI VERDİ
    Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın'dan sonra gözünü Hollandalı yıldıza çevirdi. Sarı-Lacivertliler sol kanadını güçlendirmek için İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yıldız futbolcu için İtalyanlar'a 7.5+1 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe transfer için artık saatleri sayıyor.

    OOSTERWOLDE İÇİN GÜN SAYIYOR
    Flaş transfer ile ilgili İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Romano transfer ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerine yer verdi.

        SÜPER LİG'İN ÜZERİNDE İSTATİSTİKLER
        Comparisonator, Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki istatistiklerini Süper Lig'deki sol beklerle karşılaştırdı. Buna göre Hollandalı sol bek, 2.95 ile rakip sahada sahipsiz top kazanma istatistiği ile ilk sırada yer aldı. Hollandalı genç yıldız, bu sezon İtalya Serie B'de sol bek oyuncuları arasında en fazla başarılı ofsayt denemesinde bulunan oyuncu.

        TAKIMDAN GÖNDERİLECEKLER VAR
        Samet Akaydın'ı transfer eden ve Jayden Oosterwolde için artık gün sayan Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi ise kanat-forvet ve santrafor transferi. Sarı-Lacivertliler devre arasında kadrosundan oyuncu göndererek transfere yer açmaya çalışacak. Takımdan gönderilmesi beklenen oyuncular arasında Alioski, Lemos ve Bruma'nın isimleri geçiyor.

        BİR TÜRLÜ BAŞARIYA ULAŞAMADI
        Fenerbahçe başkan Ali Koç döneminde birçok yıldız oyuncuyu transfer etti. Ancak başarıya ulaşamadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu 46 puanla 6. sırada tamamladı. 1 sezon sonra 53 puanla 7.'likte kaldı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 82 puanla 3. sırada yer aldı. Geçen sezonu ise şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe Başkanı görev süresince yaklaşık 115.4 milyon Euro'yu transfere yatırdı.

            BRUMA'YA 4.2 MİLYON EURO
            Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında aldı. Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Slovacko maçlarında forma giydi. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alındı.

            EN ÇOK HARCAMA YAPAN 50. TAKIM
            CIES, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir veri paylaştı. CIES, yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan 50 kulübü açıkladı. Türkiye'den Fenerbahçe 40 milyon Euro'luk harcama ile 50. sırada yer aldı. Fenerbahçe sezon başında Diego Rossi, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Samet Akaydın, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat gibi isimlere bonservis ödedi.

            İLK 5 SIRADA İNGİLİZLER VAR
            Yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan kulüp ise 555 milyon Euro ile İngiliz devi Chelsea... İkinci sırada 272 milyon Euro ile Manchester United yer alıyor. 3. basamakta bir başka İngiliz takımı West Ham United var. West Ham, 237 milyon Euro'luk harcama yaptı. Listenin ilk 5 sırasında İngiliz takımlarının olması dikkat çekti. Nottingham Forest 233 milyon Euro'luk harcama ile 4., Wolverhampton ise 203 milyon Euro'luk harcama ile 5. sırada yer aldı.

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            Haberler Spor Yüz milyonlar harcadı bir kupa bile kazanamadı! Fenerbahçe o listeye girdi
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