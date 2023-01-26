Yüz milyonlar harcadı bir kupa bile kazanamadı! Fenerbahçe o listeye girdi

EN ÇOK HARCAMA YAPAN 50. TAKIM

CIES, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir veri paylaştı. CIES, yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan 50 kulübü açıkladı. Türkiye'den Fenerbahçe 40 milyon Euro'luk harcama ile 50. sırada yer aldı. Fenerbahçe sezon başında Diego Rossi, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Samet Akaydın, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat gibi isimlere bonservis ödedi.

İLK 5 SIRADA İNGİLİZLER VAR

Yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan kulüp ise 555 milyon Euro ile İngiliz devi Chelsea... İkinci sırada 272 milyon Euro ile Manchester United yer alıyor. 3. basamakta bir başka İngiliz takımı West Ham United var. West Ham, 237 milyon Euro'luk harcama yaptı. Listenin ilk 5 sırasında İngiliz takımlarının olması dikkat çekti. Nottingham Forest 233 milyon Euro'luk harcama ile 4., Wolverhampton ise 203 milyon Euro'luk harcama ile 5. sırada yer aldı.