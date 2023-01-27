Yok böyle transfer hediyesi: Cristiano Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı

Anderson Talisca ve Luis Gustavo gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Al Nassr, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Talisca 67. dakikada skoru 2-1'e getirse de, 90+3'te Alshanqeeti Al İttihad'ı 3-1'lik galibiyete taşıyan isim oldu.

MESSI TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Böylece Portekizli yıldız Ronaldo, Al-Nassr'daki ikinci maçında da skora katkı yapamadı. 90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo, taraftarların da hedefindeydi.