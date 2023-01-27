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    • Spor
    • 27.01.2023 13:46
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    • 27.01.2023 13:46
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    Yok böyle transfer hediyesi: Cristiano Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı

    Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan macerasına hayal kırıklığıyla başladı. Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al İttihad’a 3-1 yenildi. Performansı mercek altına altına alınan süper yıldız, magazin medyasını da sallamaya devam ediyor. Transfer sürecinde hediye edilen saati değeriyle manşetleri süsledi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Yok böyle transfer hediyesi

    Dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun her gün manşetleri süslemeyi sürdürüyor. Manchester United kariyeri sonlandıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atan Ronaldo, spor medyasında olduğu kadar magazin medyasında manşetleri süslüyor.

    CRISTIANO RONALDO'YA KUPA ŞOKU
    Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al İttihad'a 3-1 yenilerek final şansını kaybetti.

    Anderson Talisca ve Luis Gustavo gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Al Nassr, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Talisca 67. dakikada skoru 2-1'e getirse de, 90+3'te Alshanqeeti Al İttihad'ı 3-1'lik galibiyete taşıyan isim oldu.

    MESSI TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ
    Böylece Portekizli yıldız Ronaldo, Al-Nassr'daki ikinci maçında da skora katkı yapamadı. 90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo, taraftarların da hedefindeydi.

    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına doğru yönelen Ronaldo, "Messi" tezahüratlarıyla sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Al İttihad taraftarları, Ronaldo'nun kariyeri boyunca ezeli rakibi olan Messi lehine bağırarak Portekizli oyuncuyu kızdırdı.

    RONALDO'YA GÖNDERME!
    Al-Nassr Teknik Direktörü Rudy Garcia, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu.

    Tecrübeli teknik adam, "Kaybettiğimiz maçın kırılma anlarından biri de ilk yarıda Cristiano Ronaldo'nun değerlendiremediği pozisyon oldu" dedi.

        Rudy Garcia'nın açıklamaları sonrasında Portekizli yıldızın performansının artıp atmayacağı merak konusu. Suudi medyası da Ronaldo'nun henüz lige alışamadığına vurgu yaptı.

        RÜYA GİBİ BİR YERDE YAŞIYOR
        Al-Nassr kulübü Ronaldo'nun gelmesi için yüklü maaşın yanında çok fazla imkan sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde oldukça lüks imkanlar yer alıyor.

        Ronaldo'nun isteği doğrultusunda kendisine tahsis edilen lüks malikanede mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetine sunuluyor.

        YILLIK 200 MİLYON DOLAR KAZANIYOR
        Al Nassr ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, yıllık 200 milyon dolar maaş alacak. Anlaşmanın içine reklam gelirleri dahil edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

            Transfermarkt değerlerine göre 20 milyon Euro değeri olan Cristiano Ronaldo, karileri boyunca 950 maçta forma giydi. 701 gol atarken 223 asist yaptı. Toplamda 924 gole katkıda bulundu. Portekiz Milli Takımı'nda 1996 maçta 118 golü var.

            SAATİNİ PAYLAŞTI
            Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Ronaldo ile ilgili İngiliz medyasından Mirror'da flaş bir habere imza atıldı.

            Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde bir saat hediye etti. Yaklaşık 14 milyon 616 bin lira değerindeki saat, sosyal medyada da çok konuşuldu.

            Saat tasarlanırken Suudi Arabistan bayrağındaki yeşil renkten esinlenildi. Ronaldo'nun Instagram'da paylaştığı gönderide saati kullandığı gözlerden kaçmadı.

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