Yok böyle transfer hediyesi: Cristiano Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı

Dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun her gün manşetleri süslemeyi sürdürüyor. Manchester United kariyeri sonlandıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atan Ronaldo, spor medyasında olduğu kadar magazin medyasında manşetleri süslüyor.
CRISTIANO RONALDO'YA KUPA ŞOKU
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al İttihad'a 3-1 yenilerek final şansını kaybetti.
Anderson Talisca ve Luis Gustavo gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Al Nassr, 15. dakikada Romarinho ve 43. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Talisca 67. dakikada skoru 2-1'e getirse de, 90+3'te Alshanqeeti Al İttihad'ı 3-1'lik galibiyete taşıyan isim oldu.
MESSI TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ
Böylece Portekizli yıldız Ronaldo, Al-Nassr'daki ikinci maçında da skora katkı yapamadı. 90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo, taraftarların da hedefindeydi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına doğru yönelen Ronaldo, "Messi" tezahüratlarıyla sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Al İttihad taraftarları, Ronaldo'nun kariyeri boyunca ezeli rakibi olan Messi lehine bağırarak Portekizli oyuncuyu kızdırdı.
RONALDO'YA GÖNDERME!
Al-Nassr Teknik Direktörü Rudy Garcia, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "Kaybettiğimiz maçın kırılma anlarından biri de ilk yarıda Cristiano Ronaldo'nun değerlendiremediği pozisyon oldu" dedi.