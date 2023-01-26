Fenerbahçe'de sola yeni kan! Parma'nın 21 yaşındaki yıldızı Oosterwolde ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile anlaşma sağladı. Ezgjan Alioski ve Lincoln Henrique'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hollandalı sol bekin yolunu gözlüyordu. Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwalde için yaptığı son teklif 8.5 milyon Euro oldu. Bu bedelin 7.5 milyon Euro'su nakit, 1 milyon Euro'su ise bonuslardan oluşuyor. Parma ile Fenerbahçe bu miktar üzerinden anlaştı. Transferle ilgili son gelişmeyi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.