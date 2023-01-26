Fenerbahçe'de sola yeni kan! Parma'nın 21 yaşındaki yıldızı Oosterwolde ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi için Parma ile anlaşma sağladı. Ezgjan Alioski ve Lincoln Henrique'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hollandalı sol bekin yolunu gözlüyordu. Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwalde için yaptığı son teklif 8.5 milyon Euro oldu. Bu bedelin 7.5 milyon Euro'su nakit, 1 milyon Euro'su ise bonuslardan oluşuyor. Parma ile Fenerbahçe bu miktar üzerinden anlaştı. Transferle ilgili son gelişmeyi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.
17 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçirdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
EN PAHALI 10. TRANSFER OLACAK
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde artık saatleri sayıyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için kasasından bonuslarla birlikte 8.5 milyon Euro çıkartacak. Oosterwolde, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10. transferi olacak. Fenerbahçe'nin en pahalı transferi 14 milyon Euro ile Daniel Güiza. Oosterwolde 8.5 milyon Euro'ya transfer olursa 8 milyon Euro'ya alınan Josef de Souza ve Stephen Appiah transferlerini de geride bırakmış olacak.