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    • Spor
    • 26.01.2023 01:58
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    • 26.01.2023 01:58
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    Beşiktaş'tan Manchester United'a gitmişti! Wout Weghorst'tan siftah geldi

    Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst siftah yaptı. Hollandalı oyuncu ilk golünü Nottingham Forest'e karşı 45. dakikada kaydetti.

    takvim.com.tr
    Wout Weghorst’tan siftah!

    İngiltere Lig Kupası yarı finali ilk maçında Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.

    Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester United, evinde oynanacak rövanş öncesi avantajı yakaladı.



    Karşılaşmanın ilk golü 6. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Asisti ise Casemiro yaptı.

    WEGHORST'TAN SİFTAH
    Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Weghorst, Manchester United formasıyla ilk golünü Nottingham Forest'a karşı 45. dakikada kaydetti.



    Son sözü ise 89. dakikada Bruno Fernandes söyledi ve konuk ekip finale çok yaklaştı.


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