Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Jayden Oosterwolde ile anlaşma tamam

TEKLİF ARTIRILMIŞTI

21 yaşındaki futbolcunun transferi için 6 milyon euro civarındaki teklifi 1 milyon euro daha yükselten Fenerbahçe Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

ROMANO: SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Transferle ilgili son gelişmeyi ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.