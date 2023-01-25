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    • 25.01.2023 10:40
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    • 25.01.2023 10:40
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    Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Jayden Oosterwolde ile anlaşma tamam

    Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bu doğrultuda transferde atağa kalkan Sarı-Lacivertliler, sol bek mevkisi için gündemine Parma forması giyen Jayden Oosterwolde’yi almıştı. Fenerbahçe’de bu transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Peki Jayden Oosterwolde Fenerbahçe’ye gelecek mi, maliyeti ne kadar? İşte Fenerbahçe’de yaşanan sıcak gelişme ve detaylar…

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi

    Ezgjan Alioski ve Lincoln Henrique'den istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sol bek mevkisine takviye yapılmasını istedi.

    OOSTERWOLDE TRANSFERİ TAMAM
    Sarı-Lacivertli yönetim Oosterwolde transferini gerçekleştirmek için hamle yaptı ve oyuncu ile de temasa geçti.

    TEKLİF ARTIRILMIŞTI
    21 yaşındaki futbolcunun transferi için 6 milyon euro civarındaki teklifi 1 milyon euro daha yükselten Fenerbahçe Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

    ROMANO: SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
    Transferle ilgili son gelişmeyi ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.

        JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
        Fenerbahçe'nin transferinde büyük yol kat ettiği Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine yerel kulüp ZAC'te başladı. 2012'de Twente'nin akademisine katılan futbolcu daha sonra Twente ve Heracles Adademisi'yle sözleşme imzaladı ve iki ekibin 21 yaş altı takımlarında görev yaptı.

        Ardından Hollanda ekibi Twente ile 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu 2020'de de takıma katıldı. 12 Eylül 2020'de Fortuna Sittard ile oynanan karşılaşma futbolcunun ilk profesyonel maçı olarak kayıtlara geçti. 1 Ocak 2022'de ise Jayden Oosterwolde, İtalya İkinci Ligi ekibi Parma'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Jayden Oosterwolde bu sezon Parma'da tüm kulvarlarda toplam 19 maçta 1570 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Futbolcunun Parma ile olan kontratı 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Sol bek ve stoperde oynayan futbolcuya Transfermarkt verilerine 2 milyon euro değer biçiliyor.

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