Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Jayden Oosterwolde ile anlaşma tamam

Ezgjan Alioski ve Lincoln Henrique'den istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sol bek mevkisine takviye yapılmasını istedi.
OOSTERWOLDE TRANSFERİ TAMAM
Sarı-Lacivertli yönetim Oosterwolde transferini gerçekleştirmek için hamle yaptı ve oyuncu ile de temasa geçti.
TEKLİF ARTIRILMIŞTI
21 yaşındaki futbolcunun transferi için 6 milyon euro civarındaki teklifi 1 milyon euro daha yükselten Fenerbahçe Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
ROMANO: SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Transferle ilgili son gelişmeyi ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, "Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'nin transferini bitirmek üzere. Oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Parma ile son detayları görüşüyor" ifadelerini kullandı.