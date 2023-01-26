Fransız kulüpten Beşiktaş'a transfer çalımı! Alexis Tibidi'yi kaptılar

BENZER BİR DURUM BEŞİKTAŞ'TA DA YAŞANDI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u sezon sonuna kadar kiralamıştı. 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele eden Weghorst, Siyah-Beyazlılar'dan ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ, WEGHORST'TAN KAÇ PARA KAZANDI?

Beşiktaş ile Burnley arasında da Weghorst'un devre arası dönemde geri çağrılabilmesi yönünde bir madde bulunmuyordu. Kartal, futbolcunun United'a transferinin ardından, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir" açıklamasını yapmıştı.