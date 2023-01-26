Fransız kulüpten Beşiktaş'a transfer çalımı! Alexis Tibidi'yi kaptılar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Alexis Tibidi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği gündeme geldi. Tibidi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç kanat oyuncusuna Fransa'dan da talip çıktı. İşte Tibidi transferiyle ilgili yaşananlar ve tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ'TAN KANAT OPERASYONU
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yoğun bir çalışma yürütülüyor. Siyah-Beyazlılar, kanat bölgesine transfer yapmak için atağa kalkarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
TIBIDI GÜNDEME GELDİ
Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Kara Kartal, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Alexis Tibidi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
TROYES DEVREYE GİRDİ
Fakat; futbolcunun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ile anılan ve Avusturya ekibi SCR Altach'ta kiralık oynayan futbolcuya Fransız kulübü Troyes talip oldu ve oyuncu için resmi teklifini de yaptı.