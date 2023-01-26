Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.01.2023 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 12:27
    ABONE OL

    Fransız kulüpten Beşiktaş'a transfer çalımı! Alexis Tibidi'yi kaptılar

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip Almanya'da forma giyen Tibidi'ye talip olurken, bu transferde Beşiktaş'a Fransa'dan rakip çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fransız kulüpten Beşiktaş’a transfer çalımı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Alexis Tibidi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği gündeme geldi. Tibidi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç kanat oyuncusuna Fransa'dan da talip çıktı. İşte Tibidi transferiyle ilgili yaşananlar ve tüm detaylar...

    BEŞİKTAŞ'TAN KANAT OPERASYONU
    Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yoğun bir çalışma yürütülüyor. Siyah-Beyazlılar, kanat bölgesine transfer yapmak için atağa kalkarken gündeme sürpriz bir isim geldi.

    TIBIDI GÜNDEME GELDİ
    Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Kara Kartal, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Alexis Tibidi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

    TROYES DEVREYE GİRDİ
    Fakat; futbolcunun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ile anılan ve Avusturya ekibi SCR Altach'ta kiralık oynayan futbolcuya Fransız kulübü Troyes talip oldu ve oyuncu için resmi teklifini de yaptı.

        STUTTGART, ALTACH İLE ANLAŞTI
        Stuttgart futbolcuyu normalde Altach'a sezon sonuna kadar kiralamıştı. Kulüpler arasında anlaşmanın sezon sonundan önce sonlandırabileceği yönünde bir madde bulunmuyordu. Dolayısıyla Stuttgart, Altach'ı mali açıdan tazmin etmek durumunda kaldı.

        TRANSFERİN MALİ DETAYLARI
        Son gelen bilgilere göre; Alman ekibi Stuttgart, futbolcunun transferiyle ilgili çözümü üretti. Tibidi için 2.5 milyon euro + 1 milyon euro bonus karşılığında Troyes ile anlaşma sağlandı. Hatta Stuttgart, Altach'a da erken fesih sebebiyle 600 bin euro tazminat ödemeyi kabul etti.

        BU SEZON TIBIDI NELER YAPTI?
        Bu sezon Altach'ta 18 karşılaşmaya çıkan Tibidi 5 gole imza attı. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun Stuttgart ile sözleşmesi de 2025 yılına kadar devam ediyordu. Tibidi, kariyerine Fransa Ligi'nde devam edecek.

            BENZER BİR DURUM BEŞİKTAŞ'TA DA YAŞANDI
            Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u sezon sonuna kadar kiralamıştı. 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile mücadele eden Weghorst, Siyah-Beyazlılar'dan ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tuttu.

            BEŞİKTAŞ, WEGHORST'TAN KAÇ PARA KAZANDI?
            Beşiktaş ile Burnley arasında da Weghorst'un devre arası dönemde geri çağrılabilmesi yönünde bir madde bulunmuyordu. Kartal, futbolcunun United'a transferinin ardından, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir" açıklamasını yapmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Büyükşehir’in tarlada izi var
            Haberler Spor Fransız kulüpten Beşiktaş'a transfer çalımı! Alexis Tibidi'yi kaptılar
                SON DAKİKA