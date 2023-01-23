Son dakika Galatasaray haberleri... David Fofana için kritik hafta! İşte Aslan’ın yeni planı

SOL KANAT TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Galatasaray, bu hafta sadece David Fofana transferini bitirmek için mesai harcamayacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Uğur Çiftçi transferi için de yeniden Sivasspor'a teklifte bulunacak. Daha önce Uğur Çiftçi için Sivasspor ile 600 bin Euro+Emre Taşdemir teklifi sonucu el sıkışan Galatasaray, Emre Taşdemir'in takasa ikna olmaması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.