Galatasaray'da transferde sürpriz gelişme! Pisa'dan Morutan için resmi teklif





SEFEROVIC İLE AYRILIK AN MESELESİ

Galatasaray'dan devre arasında gönderilmesi beklenen oyuncular var. Bu isimlerin başında Haris Seferovic geliyor. İsviçreli golcünün ismi İtalyan takımlarıyla anılıyor. Ayrıca Patrick van Aanholt için de kulüp aranıyor. Ancak şu ana kadar Hollandalı yıldızla ilgili bir gelişme yok.