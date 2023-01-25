Galatasaray'da transferde sürpriz gelişme! Pisa'dan Morutan için resmi teklif

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, santrafor, sol bek, orta saha ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Olimpiu Morutan ile yaşanan sıcak gelişme...
UĞUR VE GÜRAY ŞU AN BEKLEMEDE
Galatasaray transferde oldukça sıcak saatler saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sol kanat transferi için iki yıldızla görüşme halinde. Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, transferde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Galatasaray ayrıca, Antalyaspor formasıyla başarılı performans sergileyen Güray Vural için de ısrarını sürdürüyor.
FRANSIZ EKİBİ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın bir başka hedefi ise Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar. 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Cimbom, sezon sonunda başarılı futbolcu için Lyon'a transfer teklifinde bulunacak. Sarı-Kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, genç stoperi izlemek için İspanya'ya Valencia-Almeria maçına gitti. Fransız ekibi, Cenk'in olası satışından 5 milyon Euro gelir bekliyor.