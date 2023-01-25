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    • Spor
    • 25.01.2023 11:33
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    • 25.01.2023 11:54
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    Galatasaray'da transferde sürpriz gelişme! Pisa'dan Morutan için resmi teklif

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderlik koltuğunda yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Gelecek sezonun planlamasını da yapan sarı-kırmızılı ekipte Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin Morutan için sarı-kırmızılı ekibe 3,5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sürpriz gelişme! Cimbom’a resmi teklif

    Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, santrafor, sol bek, orta saha ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Olimpiu Morutan ile yaşanan sıcak gelişme...

    UĞUR VE GÜRAY ŞU AN BEKLEMEDE
    Galatasaray transferde oldukça sıcak saatler saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sol kanat transferi için iki yıldızla görüşme halinde. Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, transferde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Galatasaray ayrıca, Antalyaspor formasıyla başarılı performans sergileyen Güray Vural için de ısrarını sürdürüyor.

    FRANSIZ EKİBİ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
    Galatasaray'ın bir başka hedefi ise Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar. 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Cimbom, sezon sonunda başarılı futbolcu için Lyon'a transfer teklifinde bulunacak. Sarı-Kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, genç stoperi izlemek için İspanya'ya Valencia-Almeria maçına gitti. Fransız ekibi, Cenk'in olası satışından 5 milyon Euro gelir bekliyor.

        AMİR İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI. BEKLEMEYE GEÇTİ
        Cimbom'un orta saha için düşündüğü isimler arasına ise Amir Hadziahmetovic geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Boşnak orta sahayı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak oyuncuyu Başakşehir ve Beşiktaş da transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

        DAVID FOFANA İÇİN KRİTİK HAFTA
        Galatasaray'ın santrafordaki hedefi ise Chelsea forması giyen David Datro Fofana. Cim Bom'un hedefi ise Fildişili oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak. Sarı-Kırmızılı yönetimin İngiliz ekibiyle görüşerek transferi sonuçlandırması bekleniyor. Galatasaray bu hafta yapacağı görüşmelerde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın efsane golcüsü Didier Drogba'nın bu transfer için devreye gireceği ve transferi bitirmek için Chelsea yönetimi ile görüşeceği belirtildi.



        SEFEROVIC İLE AYRILIK AN MESELESİ
        Galatasaray'dan devre arasında gönderilmesi beklenen oyuncular var. Bu isimlerin başında Haris Seferovic geliyor. İsviçreli golcünün ismi İtalyan takımlarıyla anılıyor. Ayrıca Patrick van Aanholt için de kulüp aranıyor. Ancak şu ana kadar Hollandalı yıldızla ilgili bir gelişme yok.

            SPORTİNG SACHA BOEY'UN PEŞİNDE
            Galatasaray'ın başarılı sağ kanat oyuncusu Sacha Boey'a ise teklifler gelmeye devam ediyor. Portekiz devi Sporting Lizbon'un önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor. Bu sezon Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

            PİSA MORUTAN İÇİN 3.5 MİLYON EURO VERİYOR
            Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak gönderdiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Romen medyasından Prosport'un haberine göre Pisa, Morutan'ın sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklif etti.

            FCSB'DEN 4.1 MİLYON EURO'YA ALINDI
            Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda Pisa bu kış transfer döneminde Olimpiu Morutan'ın bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu durumu kendi içinde değerlendirmesi bekleniyor. Sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın teklifi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu. Galatasaray, Romen orta saha oyuncusunun bonservisi için FCSB'ye 4.1 milyon Euro ödemişti.
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                Haberler Spor Galatasaray'da transferde sürpriz gelişme! Pisa'dan Morutan için resmi teklif
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