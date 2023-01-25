Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.01.2023 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 11:56
    ABONE OL

    Galatasaray efsanenin oğlunu transfer ediyor! Ianis Hagi sarı-kırmızıya çok yakın

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 9 haftadır üst üste kazanan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte masaya sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu bildirildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Efsanenin oğlu Aslan oluyor!

    Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki Hagi'nin oğlu Galatasaray'a gelecek mi? İşte Ianis Hagi – Galatasaray flörtünde son durum ve detaylar...

    TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Leo Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni imzalar yolda. Cimbom'da bu yönde hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

    IANIS HAGI GALATASARAY'A YAKIN İDDİASI
    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği gündeme geldi. Futbolcuyu Okan Buruk'un bizzat istediği ve futbolcunun da Cimbom'a yakın olduğu öne sürüldü.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?
        2021-22 sezonunda (geçen sezon) Rangers'ta 27 maça çıkan ve 4 gol 3 asistlik performans ortaya koyan futbolcuya Sarı-Kırmızılılar'ın talip olduğu ve transfer için de temasların kurulduğu ifade ediliyor.

        IANIS HAGI'NİN MALİYETİ NE KADAR?
        24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ianis Hagi, 10 numara, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. Transfermarkt verilerine göre İstanbul doğumlu Rumen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor.

        IANIS HAGI'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?
        İki ayağını da kullanabilen futbolcu dizinden bir operasyon geçirmişti. 21 Ocak 2022'de başlayan sakatlığı sonrasında Ianig Hagi 69 maç kaçırdı. Futbolcunun yaklaşık 1 yıl boyunca futboldan uzak kalması sıkça tartışılan konulardan biri durumunda.

        BU SEZON OYNAMADI
        Galatasaray ile transferde anılan Ianis Hagi bu sezon Rangers'ta sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi. Bu ayın sonunda yeşil sahalara dönmesi beklenen Ianig Hagi, Rangers'tan önce Genk, FC Viitorul ve Fiorentina takımlarında da oynamıştı. Oğul Hagi, Rangers'taki en etkili performansını 2020-21 sezonunda toplam 51 maçta 8 gol 13 asistlik katkısıyla ortaya koymuştu.

            GHEORGHE HAGI GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?
            Ianis Hagi, bir Galatasaray efsanesinin oğlu olduğu için camia içinden de sıcak tepkiler alıyor. 1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Rumen efsane, 192 maçta 71 gol ve 64 asistlik performans sergilemişti. Birçok bireysel başarının yanı sıra Hagi, Cimbom'da UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, TSYD Kupası, Süper Kupa kazandı. Ayrıca 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00 sezonlarında ligde şampiyonluk elde etti.

            HAGI'YE TRANSFER TAVSİYESİ
            Bu arada İskoç basınında yer alan haberlerde, 2022 yılı Aralık ayında Glasgow Rangers ile sözleşmesini uzatan futbolcunun transferinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtilirken, futbolcu ile ilgili flaş bir tavsiye Dinu Gheorghe'den geldi.

            "ONUN YERİNDE OLSAM RANGERS'TA KALIRIM"
            Rumen futbol adamı Dinu Gheorghe, "Onun yerinde olsaydım yaza kadar Glasgow'da kaldırdım. Her şeyden önce fiziksel açıdan bunu söylüyorum. Şu anda herkesi etkileyecek bir performans gösterecek durumda da değil" dedi.

            "GALATASARAY'A GİTMESİ RİSKLİ"
            Dinu Gheorghe ayrıca, "Ben babası Gheorghe Hagi'nin yerinde olsam ona (Ianis) yaza kadar burada yani Rangers'ta kalmasını söylerdim. Şu anda Galatasaray'a gitmesi bence riskli. Çünkü herkes onu babası gibi görmek istiyor" yorumunu yaptı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ali Babacan - HDP ilişkisinin şifreleri!
            Haberler Spor Galatasaray efsanenin oğlunu transfer ediyor! Ianis Hagi sarı-kırmızıya çok yakın
                SON DAKİKA