Galatasaray efsanenin oğlunu transfer ediyor! Ianis Hagi sarı-kırmızıya çok yakın

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki Hagi'nin oğlu Galatasaray'a gelecek mi? İşte Ianis Hagi – Galatasaray flörtünde son durum ve detaylar...
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Leo Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni imzalar yolda. Cimbom'da bu yönde hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.
IANIS HAGI GALATASARAY'A YAKIN İDDİASI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği gündeme geldi. Futbolcuyu Okan Buruk'un bizzat istediği ve futbolcunun da Cimbom'a yakın olduğu öne sürüldü.