Galatasaray efsanenin oğlunu transfer ediyor! Ianis Hagi sarı-kırmızıya çok yakın

GHEORGHE HAGI GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?

Ianis Hagi, bir Galatasaray efsanesinin oğlu olduğu için camia içinden de sıcak tepkiler alıyor. 1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Rumen efsane, 192 maçta 71 gol ve 64 asistlik performans sergilemişti. Birçok bireysel başarının yanı sıra Hagi, Cimbom'da UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, TSYD Kupası, Süper Kupa kazandı. Ayrıca 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00 sezonlarında ligde şampiyonluk elde etti.

HAGI'YE TRANSFER TAVSİYESİ

Bu arada İskoç basınında yer alan haberlerde, 2022 yılı Aralık ayında Glasgow Rangers ile sözleşmesini uzatan futbolcunun transferinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtilirken, futbolcu ile ilgili flaş bir tavsiye Dinu Gheorghe'den geldi.