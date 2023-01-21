Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak? Kerem Aktürkoğlu...







KİRALIKTAKİ OYUNCULARIN AKIBETİ NE OLACAK?

Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek, Buruk'a "Transfer sezonu başladı. Sadece bu dönemin değil ikinci dönemin de kadro planlamasını yapıyorsunuz. Mustafa Muhammed, Morutan, Cicâldău, Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı gibi... Mustafa Muhammed'in ve Morutan'ın performansları çok iyi, gelecek sezon bu isimlerle ilgili tasarrufunuz var mı kadroda?" sorusunu yöneltti.



Tecrübeli teknik adam transfer çalışmalarını yaparken gelecek senenin de planlamasını yaptıklarını belirterek, Galatasaray'ın kiralık oyuncularını takipte olduklarını ifade etti.