Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak? Kerem Aktürkoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından 45 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
BURUK, TERİM'İ YAKALADI
Galatasaray ayrıca bu maçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galatasaray tek bir sezon içinde en son 2011-12 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Antalya galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KİRALIKTAKİ OYUNCULARIN AKIBETİ NE OLACAK?
Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek, Buruk'a "Transfer sezonu başladı. Sadece bu dönemin değil ikinci dönemin de kadro planlamasını yapıyorsunuz. Mustafa Muhammed, Morutan, Cicâldău, Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı gibi... Mustafa Muhammed'in ve Morutan'ın performansları çok iyi, gelecek sezon bu isimlerle ilgili tasarrufunuz var mı kadroda?" sorusunu yöneltti.
Tecrübeli teknik adam transfer çalışmalarını yaparken gelecek senenin de planlamasını yaptıklarını belirterek, Galatasaray'ın kiralık oyuncularını takipte olduklarını ifade etti.