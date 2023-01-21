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    • Spor
    • 21.01.2023 23:03
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    • 21.01.2023 23:41
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    Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak? Kerem Aktürkoğlu...

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek'in sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularını takipte olduklarını belirterek "Mustafa Muhammed'in de şu anda iyi durumda olduğunu görüyoruz. Morutan'ın da aynı şekilde. Son dönemde çok etkili oynuyor. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre de çok iyi oynuyorlar. Onları da net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Kerem'in ikinci forvet olarak özelliklerini kullanmasını istiyoruz" dedi.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

    Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!



    Bu sonucun ardından 45 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.



    BURUK, TERİM'İ YAKALADI
    Galatasaray ayrıca bu maçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galatasaray tek bir sezon içinde en son 2011-12 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Antalya galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.




    KİRALIKTAKİ OYUNCULARIN AKIBETİ NE OLACAK?
    Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Okan Beltek, Buruk'a "Transfer sezonu başladı. Sadece bu dönemin değil ikinci dönemin de kadro planlamasını yapıyorsunuz. Mustafa Muhammed, Morutan, Cicâldău, Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı gibi... Mustafa Muhammed'in ve Morutan'ın performansları çok iyi, gelecek sezon bu isimlerle ilgili tasarrufunuz var mı kadroda?" sorusunu yöneltti.

    Tecrübeli teknik adam transfer çalışmalarını yaparken gelecek senenin de planlamasını yaptıklarını belirterek, Galatasaray'ın kiralık oyuncularını takipte olduklarını ifade etti.



        Buruk, "Kiralık oyuncularımızı takip ediyoruz. Onlarla ilgili kulüplerin opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Ama Mustafa Muhammed'in de şu anda iyi durumda olduğunu görüyoruz. Morutan'ın da aynı şekilde. Son dönemde çok etkili oynuyor. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre de çok iyi oynuyorlar. Onları da net bir şekilde görüyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz sezon sonu durumlarını göre değerlendirmek istiyoruz" dedi.




        "KEREM İKİNCİ FORVET OLARAK ÖZELLİKLERİNİ KULLANMALI"
        Buruk, Okan Beltek'in Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yönelttiği soruya da şu cevabı verdi;

        Kerem'in ikinci forvet olarak özelliklerini kullanmasını istiyoruz. Soldan gelip içeriye sıkışmasını istiyoruz. Mertens'le de zaman zaman oyun içerisinde mevki değiştirdiler, ikinci forvet gibi oldu. Kerem'in bu özelliği de var. Gole yakın koşusu var, vuruşu var, önde baskı özelliği var.
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        Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
        Haberler Spor Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Galatasaray'ın kiralıktaki oyuncularının akıbeti ne olacak? Kerem Aktürkoğlu...
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