Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan takvim.com.tr'ye özel Morutan açıklaması

KİRALIKLARIN DURUMU NE OLACAK?

Galatasaray'da sezon başında kadroda kendisine yer bulamayan Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gibi isimler kiralık olarak gönderilmişti. Bu isimlerden Mostafa Mohamed'in Nantes'ta, Olimpiu Morutan'ın ise Pisa'daki performansları Galatasaray teknik heyetini mutlu etti. Antalyaspor maçı sonrası Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in kiralık futbolcularla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Okan Buruk, özellikle Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'ın performanslarına dikkat çekerek "İyi durumda olduklarını görüyoruz. Maçlarını takip ediyoruz. Sezon sonunda durumlarını değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.