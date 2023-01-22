Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan takvim.com.tr'ye özel Morutan açıklaması

Galatasaray Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde ve kupada üst üste 12 maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğundaki yerini korurken, rakipleriyle arasındaki puan farkını da açıyor.
Transfer sezonunun başlamasıyla transfer çalışmalarına da start veren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bu sezonun kalanı için kadroya takviye planlarken; diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yürütüyor.
KİRALIKLARIN DURUMU NE OLACAK?
Galatasaray'da sezon başında kadroda kendisine yer bulamayan Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gibi isimler kiralık olarak gönderilmişti. Bu isimlerden Mostafa Mohamed'in Nantes'ta, Olimpiu Morutan'ın ise Pisa'daki performansları Galatasaray teknik heyetini mutlu etti. Antalyaspor maçı sonrası Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in kiralık futbolcularla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Okan Buruk, özellikle Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'ın performanslarına dikkat çekerek "İyi durumda olduklarını görüyoruz. Maçlarını takip ediyoruz. Sezon sonunda durumlarını değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.