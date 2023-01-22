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    • 22.01.2023 15:39
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    • 22.01.2023 16:10
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    Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan takvim.com.tr'ye özel Morutan açıklaması

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig’de üst üste 9’uncu galibiyetini ala Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Antalyaspor maçı sonrası basın toplantısında takvim.com.tr’den Okan Beltek’in Morutan’la ilgili sorusuna yanıt veren Okan Buruk, “Sezon sonunda durumunu değerlendireceğiz” demişti. Buruk’un bu sözleri ve Takvim.com.tr’nin haberi Romanya basınında geniş yer buldu.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Buruk’tan flaş Morutan açıklaması

    Galatasaray Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ligde ve kupada üst üste 12 maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğundaki yerini korurken, rakipleriyle arasındaki puan farkını da açıyor.

    Transfer sezonunun başlamasıyla transfer çalışmalarına da start veren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bu sezonun kalanı için kadroya takviye planlarken; diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yürütüyor.

    KİRALIKLARIN DURUMU NE OLACAK?
    Galatasaray'da sezon başında kadroda kendisine yer bulamayan Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gibi isimler kiralık olarak gönderilmişti. Bu isimlerden Mostafa Mohamed'in Nantes'ta, Olimpiu Morutan'ın ise Pisa'daki performansları Galatasaray teknik heyetini mutlu etti. Antalyaspor maçı sonrası Takvim.com.tr'den Okan Beltek'in kiralık futbolcularla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Okan Buruk, özellikle Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'ın performanslarına dikkat çekerek "İyi durumda olduklarını görüyoruz. Maçlarını takip ediyoruz. Sezon sonunda durumlarını değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

        RUMEN BASININDA GÜNDEM OLDU
        Okan Buruk'un Morutan'ın performansına dikkat çekmesi ve takip ettiklerini açıklaması Romen basınında gündem oldu. Takvim.com.tr'nin haberini kaynak gösteren birçok Rumen medyası; Morutan'ın gelecek sezon yeniden Galatasaray'a dönebileceğine dikkat çekti.

        PISA'DA HARİKALAR YARATIYOR
        İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan, bu sezon toplam 20 maçta forma giydi. Bu maçların 13'ünde ilk 11'de başlayan genç yıldız, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

        Bunun yanı sıra takımının hücum gücünde önemli rol oynayan Morutan'ın performansı bazı Serie A ekiplerinin de ilgisini çekti. Sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Pisa, Morutan'ın bonservis bedelini düşürmek isterken Galatasaray'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve Rumen yıldızı olası transferinden en az 5,5 milyon euro gelir beklediği bildirildi.
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