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    Fenerbahçe, Ümraniyespor'un konuğu olacak

    Fenerbahçe, Süper Lig’de 20. haftanın kapanış maçında Ümraniyepsor’a konuk olacak. 20.00’de start alacak karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener 3 puan peşinde

    Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, bugün 20.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sağlam tutmak istiyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 3-3 sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'de bu maç öncesinde cezalı İrfan Can Kahveci ve sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında bir eksik bulunmuyor. Son maçların flaş oyuncusu Arda Güler'in bu maçın 2. yarısında görev alması bekleniyor. Sarı- Lacivertlilerin sahaya geçen hafta olduğu gibi dörtlü savunma ile çıkacağı da gelen haberler arasında...



    FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
    Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Jorge Jesus yönetiminde salonda başlayan çalışma sahada taktik idman ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler tesislerde kampa girdiler.



    G.SARAY ANADOLU EFES'E DİŞ GEÇİREMEDİ
    Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 16. haftasında G.Saray Nef evinde Anadolu Efes'e kaybetti. İlk iki periyodu önde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, son çeyreğe 57-57 eşitlikle girdi. Final periyotunda Lacivert- Beyazlılar ağırlığını koydu ve sadece 13 sayıya izin vererek maçı kazandı. Cimbom ligde üst üste 4, toplamda 9. yenilgisini aldı. Efes ise üst üste 2, toplamda 11. galibiyetini yaşadı. G.Saray'da hafta ortasında ayrılar Dee Bost yerine gelen Daron Russell oynamadı. Diğer maçlarda B.Çekmece, Tofaş'ı 94-81; F.Bahçe, Bahçeşehir'i 93-87 yendi. Bursa ise Gaziantep'i 85-82 ile mağlup etti.



        BERNA'DAN ICARDI SEVİNCİ
        Galatasaray kadın takımının yıldızı Berna Yençeri, Icardi'nin Antalya maçındaki gol sevincinin benzerini yaptı. Kulüp bu sevinci, "Benzer mutluluklar, benzer sevinçler" şeklinde paylaştı.



        MATHİAS VİNA İNGİLTERE YOLCUSU
        Sol bek transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray ile sıkça anılan Serie A ekibi Roma'nın yıldız ismi Mathias Vina'ya talip var. Premier Ligi ekiplerinden Bournemouth, Vina'yı kiralamak için teklif yaptı. 6 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mourinho yönetimindeki Roma'da 4 maçta 11'de sahaya çıkabildi.



        SAMSUN LİDER EYÜP'E 4 ATTI!
        Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Samsunspor, deplasmanda lider Eyüpspor'u 4-1 yendi. Samsunspor'un gollerini 14. dakikada Zeki Yavru (penaltı), 65. dakikada Douglas, 86. dakikada Laura ve 90+1. dakikada Ahmet Sagat kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 17. dakikada Sinan Kurt'tan geldi. Samsunspor bu sonuçla lider Eyüp'le puan farkını 3'e indirdi.



            YİĞİDO GALİBİYETİ HATIRLADI
            Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep'i 2-1 yenerek 3 maç aradan sonra galip geldi. 17'de gelişen konuk takım atağında Alaaddin'in ortasına iyi yükselen Yatabare şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 48'de kullanılan kornere iyi yükselen Canir Osmanpaşa farkı 2'ye çıkardı. 60'da ceza sahası içindi topla buluşan Mustafa yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi.

            4 GOL ATILDI AMA KAZANAN
            Alanyaspor ile Karagümrük Süper Lig'in 20. haftasında 2-2 berabere kaldı. Maçta Alanya'nın gollerini 6'da Umut ve 83'te Cavaleiro atarken, Karagümrük'ün golleri 59 ve 79. dakikalarda Borini'den geldi.

            'AYNI FELİPE MELO GİBİYDİ'
            Antalyaspor maçında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Lucas Torreira, sahada basmadık yer bırakmadı. Hem orta alanda hem de hücumda Galatasaray'a büyük katkı veren futbolcu, sahada kaldığı 88 dakikada 5 top kaptı, 15 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı. Galatasaray taraftarları, Berkan Kutlu'ya yerini bırakan futbolcuyu alkışladı. Sosyal medyada ise taraftarlar oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler kullanırken, "Torreira'nın performansı muhteşemdi. Aynı Felipe Melo gibiydi" ve "Bu adam bir dinamo. Haftalardır çok iyi oynuyor" yorumunu yaptı.

            6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
            Ümraniye deplasmanı öncesi Fener'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Mert Hakan, Crespo ve Arao bugün Ümraniye maçında kart görürse Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Jesus, gereksiz kart konusunda oyuncularını uyardı.

            HAALAND'DAN 4. HAT-TRİCK
            Manchester City evinde Wolverhampton'ı 3-0 yendi. Golleri 40, 50 (pen) ve 54'te Haaland attı. 22 yaşındaki golcü Premier Lig'de 19. maçında 4. hat-trickini yaptı. 4 hat-trick sayısına Nistelrooy 65, Suarez 81, Shearer 85 maçta ulaşmıştı.

            FEYENOORD TAKILDI: 1-1
            Hollanda Ligi'nde lider Feyenoord evinde Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Orkun Kökçü'nün 90 dakika oynadığı maçta Feyenoord, 34'te Paixao ile öne geçti. 71'de Klaassen, skoru ilan etti: 1-1.

            KONYASPOR EVİNDE A.GÜCÜ ÖNÜNDE
            Süper Lig'in 20. haftasında bugün Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. Konyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

            ALPEREN'İN 19 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ
            NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Timberwolves'a 113-104 yenildi. Diğer maçlar: Toronto-Boston: 104- 106, Washington-Orlando: 138- 118, Atlanta-Charlotte: 118-122, Cleveland-Milwaukee: 114-102, Phoenix-Indiana: 112-107, Sacramento- Philadelphia: 127-129.

            DÜNYA 1 NUMARASI 4. TURDA VEDA ETTİ
            Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 4. turda elendi. 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

            ARSENAL 90'DA MANU'YU YIKTI
            Premier Lig'de Arsenal-Manchester United maçı nefes kesti. 17'de Rashford, ManU'yu öne geçirdi. 24'te Nketiah ve 53'te Saka 2-1 yaptı. 59'da Lisandro Martinez dengeyi getirdi. 90'da Nketiah, Arsenal'e maçı kazandırdı: 3-2. Arsenal 50 puana yükseldi. İkinci M. City 45, üçüncü Newcastle ve dördüncü ManU'nun 39 puanı var.

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