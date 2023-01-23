Fenerbahçe, Ümraniyespor'un konuğu olacak





YİĞİDO GALİBİYETİ HATIRLADI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep'i 2-1 yenerek 3 maç aradan sonra galip geldi. 17'de gelişen konuk takım atağında Alaaddin'in ortasına iyi yükselen Yatabare şık bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 48'de kullanılan kornere iyi yükselen Canir Osmanpaşa farkı 2'ye çıkardı. 60'da ceza sahası içindi topla buluşan Mustafa yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi.



4 GOL ATILDI AMA KAZANAN

Alanyaspor ile Karagümrük Süper Lig'in 20. haftasında 2-2 berabere kaldı. Maçta Alanya'nın gollerini 6'da Umut ve 83'te Cavaleiro atarken, Karagümrük'ün golleri 59 ve 79. dakikalarda Borini'den geldi.



'AYNI FELİPE MELO GİBİYDİ'

Antalyaspor maçında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Lucas Torreira, sahada basmadık yer bırakmadı. Hem orta alanda hem de hücumda Galatasaray'a büyük katkı veren futbolcu, sahada kaldığı 88 dakikada 5 top kaptı, 15 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı. Galatasaray taraftarları, Berkan Kutlu'ya yerini bırakan futbolcuyu alkışladı. Sosyal medyada ise taraftarlar oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler kullanırken, "Torreira'nın performansı muhteşemdi. Aynı Felipe Melo gibiydi" ve "Bu adam bir dinamo. Haftalardır çok iyi oynuyor" yorumunu yaptı.



6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Ümraniye deplasmanı öncesi Fener'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Mert Hakan, Crespo ve Arao bugün Ümraniye maçında kart görürse Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Jesus, gereksiz kart konusunda oyuncularını uyardı.



HAALAND'DAN 4. HAT-TRİCK

Manchester City evinde Wolverhampton'ı 3-0 yendi. Golleri 40, 50 (pen) ve 54'te Haaland attı. 22 yaşındaki golcü Premier Lig'de 19. maçında 4. hat-trickini yaptı. 4 hat-trick sayısına Nistelrooy 65, Suarez 81, Shearer 85 maçta ulaşmıştı.



FEYENOORD TAKILDI: 1-1

Hollanda Ligi'nde lider Feyenoord evinde Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Orkun Kökçü'nün 90 dakika oynadığı maçta Feyenoord, 34'te Paixao ile öne geçti. 71'de Klaassen, skoru ilan etti: 1-1.



KONYASPOR EVİNDE A.GÜCÜ ÖNÜNDE

Süper Lig'in 20. haftasında bugün Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı dışında bir karşılaşma daha oynanacak. Konyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de start alacak. Murat Erdoğan'ın yöneteceği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.



ALPEREN'İN 19 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Timberwolves'a 113-104 yenildi. Diğer maçlar: Toronto-Boston: 104- 106, Washington-Orlando: 138- 118, Atlanta-Charlotte: 118-122, Cleveland-Milwaukee: 114-102, Phoenix-Indiana: 112-107, Sacramento- Philadelphia: 127-129.



DÜNYA 1 NUMARASI 4. TURDA VEDA ETTİ

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 4. turda elendi. 3 grand slam zaferi bulunan Polonyalı Swiatek, geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina ile karşılaştı. Kazak tenisçi, rakibini 6-4 biten setlerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



ARSENAL 90'DA MANU'YU YIKTI

Premier Lig'de Arsenal-Manchester United maçı nefes kesti. 17'de Rashford, ManU'yu öne geçirdi. 24'te Nketiah ve 53'te Saka 2-1 yaptı. 59'da Lisandro Martinez dengeyi getirdi. 90'da Nketiah, Arsenal'e maçı kazandırdı: 3-2. Arsenal 50 puana yükseldi. İkinci M. City 45, üçüncü Newcastle ve dördüncü ManU'nun 39 puanı var.

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