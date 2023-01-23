Son dakika Galatasaray haberleri... Taraftarlar onun için deliriyor! Depay gelse Mostafa'yı geçemez

DELORT'U İSTEMİYORUZ! LİLLE'E KAPTIRIRSAK O ZAMAN ÖLÜRÜM!

Nantes taraftarları, takımlarıyla anılan Andy Delort ismine şiddetle karşı çıkıyor. Nice forması giyen 31 yaşındaki santrfor için, "Delort için 6 milyon Euro ödeyeceğimiz konuşuluyor. Bir taraftarın şu mesajı oldukça dikkat çekiyor: "İvmesini kaybeden 31 yaşındaki bir adama 6 milyon vereceğiz. Soyunma odasını öyle bir karıştırır ki sonra ondan bir an önce kurtulmak isteriz! Onun yerine 25 yaşındaki genç golcüye (Mostafa) o parayı verelim. Delort'u alırsak satamayız. 6 milyon Euro + hasta maaşı! Mostafa'yı da Lille'e kaptırırsak o zaman ölürüm."