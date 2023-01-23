Son dakika Galatasaray haberleri... Taraftarlar onun için deliriyor! Depay gelse Mostafa'yı geçemez

Galatasaray'ın sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gollerini sürdürüyor. 25 yaşındaki Mısırlı yıldız, Ligue 1'de 15 Ocak'ta takımının yaptığı Montpellier maçında fileleri sarsmıştı. Mostafa bu sezon ligdeki 5, toplamda ise 8. golünü kaydetmişti. Mostafa, dün takımının Fransa Kupası son 32 turunda oynadığı Thaon maçında da sahneye çıktı.
SON PENALTIYLA SORUMLULUK ALDI
Thaon deplasmanında 90 dakikada 0-0 bitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden mücadaleyi Sarı-Yeşilliler 4-2 kazanmayı başardı. Nantes'ta son penaltı golünü Mostafa Mohamed atarken, turu geçmenin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Maça ilk 11'de başlayan Mostafa 120 dakika sahada kaldı.
6 MİLYON EURO'YA YENİ SALA'YI BULDUK
Nantes taraftarlarının üye olduğu ve yorumlarda bulunduğu nantesforum.com sitesinde Mostafa Mohamed'e övgülerde bulunulurken, takımda yaratıcı bir orta saha eksikliği olduğu ifade ediliyor. Mostafa Mohamed için, "Sadece 6 milyon Euro'ya yeni Sala'yı bulduk" ifadeleri kullanılıyor. Nantes'ta 2015 ile 2019 yılları arasında forma giyen Emiliano Sala, bilindiği gibi Cardiff'e transfer olmak üzere yol çıktıktan sonra uçak kazasında hayatını kaybetmişti.