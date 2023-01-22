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    • Spor
    • 22.01.2023 18:37
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    • 22.01.2023 22:37
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    Trabzonspor - İstanbulspor MAÇ SONUCU! TS - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!

    Süper Lig'in 20. haftasında maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Tarabzonspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyordu. Peki, TS - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - İstanbulspor MAÇ SONUCU!

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz...

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    TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez.

    İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Erdoğan, Mehmet, Duhan, Melih, Rroca, Emir, Topalli, Ethemi, Eze



    Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.

        684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

        En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.

        Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.
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        Trabzonspor, İstanbulspor’u 4-0 ile geçti
        Haberler Spor Trabzonspor - İstanbulspor MAÇ SONUCU! TS - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!
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