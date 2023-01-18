TAKVİM araştırdı! Jorge Jesus ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye'de herkes, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'i 11'de oynatmamasını tartışıyor. Bu konuda her kesimden Portekizli hocaya tepki gelirken, TAKVİM çok çarpıcı bir ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı. Jesus'un kariyeri mercek altına alındığında, tecrübeli hocanın forma vermediği tek genç ismin Arda Güler olmadığı dikkat çekti.
TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Jesus'un özellikle 18 yaş ve altı futbolcuları oynatma konusunda son derece temkinli davrandığı gözleniyor. Son 10 sezonda Portekizli teknik adamın en fazla forma verdiği U18 futbolcu Flamengo'lu Reinier oldu. Brezilyalı yıldız, 2019- 2020 sezonunun sonunda 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olurken, Jesus'tan sadece 727 dakika formayı alabilmişti. Tecrübeli hocanın oynattığı U18 yıldızlar listesinde ikinci sırada Portekiz futbolunun yeni yıldızı Gonçalo Ramos bulunuyor. Başarılı forvet, 2020- 2021 sezonunda henüz 18 yaşındayken 408 dakika oynamıştı.
ARDA ASLINDA ÇOK BİLE OYNAMIŞ!
Arda Güler'in ise 312 dakika ile son 10 sezonda Jorge Jesus'un en çok görev verdiği üçüncü U19 oyuncu olması dikkat çekiyor. Konuyla alakalı TAKVİM'e konuşan Record gazetesinden Nuno Martins, "Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırırken de böyle yaptı. Her zaman yaşlı ve tecrübeli oyuncuları tercih etti. Hazır isimleri kullandı" yorumunu yaptı. Arda Güler'in durumu iyice merak konusu oldu.