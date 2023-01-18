TAKVİM araştırdı! Jorge Jesus ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı





ARDA ASLINDA ÇOK BİLE OYNAMIŞ!

Arda Güler'in ise 312 dakika ile son 10 sezonda Jorge Jesus'un en çok görev verdiği üçüncü U19 oyuncu olması dikkat çekiyor. Konuyla alakalı TAKVİM'e konuşan Record gazetesinden Nuno Martins, "Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırırken de böyle yaptı. Her zaman yaşlı ve tecrübeli oyuncuları tercih etti. Hazır isimleri kullandı" yorumunu yaptı. Arda Güler'in durumu iyice merak konusu oldu.