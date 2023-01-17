Takvim.com.tr araştırdı Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Tek oynatmadığı Arda Güler değilmiş

GÖREV ALDIĞI HER SÜRENİN HAKKINI VERDİ

Fenerbahçe taraftarının gözbebeği olan 17 yaşındaki yetenek, şans geldiği her dönemde farkını ortaya koydu. Ancak bir türlü Portekizli teknik adam Jesus'un gözüne giremedi. Ligde Gaziantep maçı öncesi sadece 35 dakika süre alabilen ve 2 gol atan, Avrupa Ligi'nde 147 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran Arda Güler buna rağmen beklediği şansı bir türlü bulamadı.

17 DAKİKADA 92.6 PAS İSABETİYLE OYNADI

Arda Güler, Gaziantep FK maçında uzatmalarla birlikte toplam 17 dakika sahada kaldı. 83. dakikada oyuna giren genç yetenek, topu her ayağına aldığı anda takımını en iyi şekilde organize etti. Farkını gösterdi. 33 kez topla buluştu, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. Genç yetenek, 1 şut pası verdi, 1 etkili şutunu kaleci Günay son anda çeldi.