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    • Spor
    • 17.01.2023 21:30
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    • 17.01.2023 22:02
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    Takvim.com.tr araştırdı Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Tek oynatmadığı Arda Güler değilmiş

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı son dakika golüyle yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adam, Arda Güler'i sürekli olarak yedek bırakması nedeniyle tepki çekti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Jesus’la ilgili şok gerçek! Arda Güler...

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı Enner Valencia'nın attığı iki golle mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler önemli bir deplasmandan 3 puan çıkartırken taraftarların hedefinde ise Portekizli teknik direktör Jorge Jesus vardı. Tecrübeli teknik adamın, Gaziantep deplasmanındaki tercihleri tartışma konusu oldu. Arda Güler'i sürekli yedek bırakması eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu.

    JESUS 3'LÜ İNADINDAN VAZGEÇTİ
    Galatasaray maçına 3'lü sistemde çıkan Jesus, Gaziantep deplasmanında ise 4'lü savunma ile mücadele ederek bir anlamda inadından vazgeçti. Galatasaray ile oynadıkları derbiyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus sisteminde ısrar etmesi nedeniyle yerden yere vuruldu. Bu inadından vazgeçen Portekizli hocanın Arda Güler inadından da vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu.

    10 NUMARAYI ALINCA BEKLENTİ ARTTI
    Alex De Souza, Tuncay Şanlı, Diego Ribas, Robin van Persie, Mesut Özil gibi efsanelerin ve dünyaca ünlü yıldızların terlettiği 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu. Fenerbahçe tarihi boyunca efsane isimlerin terlettiği 10 numaralı formanın Arda'ya verilmesi beklentileri de yükseltti. Ancak sezon başından beri genç yıldız için işler beklendiği gibi gitmedi.

        GÖREV ALDIĞI HER SÜRENİN HAKKINI VERDİ
        Fenerbahçe taraftarının gözbebeği olan 17 yaşındaki yetenek, şans geldiği her dönemde farkını ortaya koydu. Ancak bir türlü Portekizli teknik adam Jesus'un gözüne giremedi. Ligde Gaziantep maçı öncesi sadece 35 dakika süre alabilen ve 2 gol atan, Avrupa Ligi'nde 147 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran Arda Güler buna rağmen beklediği şansı bir türlü bulamadı.

        17 DAKİKADA 92.6 PAS İSABETİYLE OYNADI
        Arda Güler, Gaziantep FK maçında uzatmalarla birlikte toplam 17 dakika sahada kaldı. 83. dakikada oyuna giren genç yetenek, topu her ayağına aldığı anda takımını en iyi şekilde organize etti. Farkını gösterdi. 33 kez topla buluştu, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. Genç yetenek, 1 şut pası verdi, 1 etkili şutunu kaleci Günay son anda çeldi.

        ARDA GÜLER ÜÇÜNCÜ SIRADA
        Jorge Jesus ile ilgili şok gerçek ise Fenerbahçe taraftarlarını şaşırtacak cinsten... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Portekizli hocanın Arda Güler'e yeteri kadar forma şansı verememesinden yakınıyor. Ancak Jesus daha önce çalıştırdığı takımlarda da genç oyunculara yetenekli olmalarına rağmen forma vermedi. Tecrübeli teknik adamın kariyerinde 18 yaş altı futbolcular arasında en fazla süre verdiği üçüncü isim Arda Güler...

        İLK SIRADA 727 DAKİKA İLE REINIER VAR
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un son 10 sezonda 18 yaş altı futbolcular arasında en fazla süre verdiği isim şu an Girona forması giyen Reinier... Jesus, 2019-2020 sezonunda Brezilyalı 10 numara 17 yaşındayken ona 727 dakika şans verdi. Yıldız oyuncuyu, Benfica'da 18 yaşındayken 408 dakika süre alan G.Ramos takip ediyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise 17 yaşında 312 dakika süre alarak listede 3. sırada kendisine yer buldu.


            *Arda Güler'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            2022-23 (FENERBAHÇE)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            Arda Güler 17 312

            2021-22 (BENFICA)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            P.Bernardo 18 149

            2020-21 (BENFICA)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            G.Ramos 18 408

            2019-20 (FLAMENGO)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            Reinier 17 727

            2018-19 (AL HILAL)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            Al-Dawsari 19 220

            2017-18 (SPORTING)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            Rafa Leao 18 134

            2016-17 (SPORTING)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            M.Pereira 20 427

            2015-16 (SPORTING)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            M.Pereira 19 742

            2014-15 (BENFICA)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            G.Guedes 17 219

            2013-14 (BENFICA)
            İSİM YAŞ DAKİKA
            L.Markovic 19 2893

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            Haberler Spor Takvim.com.tr araştırdı Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Tek oynatmadığı Arda Güler değilmiş
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