Takvim.com.tr araştırdı Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Tek oynatmadığı Arda Güler değilmiş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı Enner Valencia'nın attığı iki golle mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler önemli bir deplasmandan 3 puan çıkartırken taraftarların hedefinde ise Portekizli teknik direktör Jorge Jesus vardı. Tecrübeli teknik adamın, Gaziantep deplasmanındaki tercihleri tartışma konusu oldu. Arda Güler'i sürekli yedek bırakması eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu.
JESUS 3'LÜ İNADINDAN VAZGEÇTİ
Galatasaray maçına 3'lü sistemde çıkan Jesus, Gaziantep deplasmanında ise 4'lü savunma ile mücadele ederek bir anlamda inadından vazgeçti. Galatasaray ile oynadıkları derbiyi 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus sisteminde ısrar etmesi nedeniyle yerden yere vuruldu. Bu inadından vazgeçen Portekizli hocanın Arda Güler inadından da vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu.
10 NUMARAYI ALINCA BEKLENTİ ARTTI
Alex De Souza, Tuncay Şanlı, Diego Ribas, Robin van Persie, Mesut Özil gibi efsanelerin ve dünyaca ünlü yıldızların terlettiği 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler oldu. Fenerbahçe tarihi boyunca efsane isimlerin terlettiği 10 numaralı formanın Arda'ya verilmesi beklentileri de yükseltti. Ancak sezon başından beri genç yıldız için işler beklendiği gibi gitmedi.