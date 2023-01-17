Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2023! Final maçı ne zaman?





YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.