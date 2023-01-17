Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2023! Final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Bu gelişmelerin ardından çeyrek final kuraları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? Final maçı ne zaman? İşte merak edilenler!
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek final kura çekimi Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.