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    • Spor
    • 17.01.2023 23:50
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    • 17.01.2023 23:50
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    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2023! Final maçı ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları hakkında aramalar hız kazandı. Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak. Bu kapsamda arama motorlarında, "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Bu gelişmelerin ardından çeyrek final kuraları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? Final maçı ne zaman? İşte merak edilenler!

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

    Çeyrek final kura çekimi Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

    Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.



        YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

        Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.



        FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.
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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek 2023? ZTK çeyrek final eşleşmeleri 2023! Final maçı ne zaman?
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