Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Gündemdeki isim Altay Bayındır’la ilgili takvim.com.tr’ye özel açıklama

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK GİBİ DÜŞÜNCESİ YOK"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Kendisiyle konuştum. Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ve kazanacağı başarılara odaklandığını dile getirdi. Ayrıca ayrılacak olsa bile kulübe para kazandırmadan gideceğini düşünmüyorum. Şayet Avrupa'dan bir takıma gidecekse de doğru zamanda ve doğru bir kulüp olmalı. Altay, Avrupa'da birçok büyük takımın kalesini koruyabilecek beceriye ve kapasiteye sahip bir kalecidir. Bence gideceği zaman Fenerbahçe'ye iyi paralar kazandıracak ve öyle gidecektir" açıklamasını yaptı.