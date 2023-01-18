Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Gündemdeki isim Altay Bayındır’la ilgili takvim.com.tr’ye özel açıklama

Türk futbolunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile birlikte son yıllarda en çok öne çıkan file bekçilerinden biri olan Altay Bayındır, yakın dönemdeki performansıyla eleştiri konusu oldu. Hatta sosyal medyada bazı taraftarlar Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaparak eleştirilerin dozajını yükseltti.
JESUS SAHİP ÇIKIYOR
Şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbi maçta taraftarların ıslıkladığı kaleci Altay Bayındır'a teknik direktör Jorge Jesus ise sahip çıkmaya devam ediyor.
"ALTAY'A DEĞİL BANA DA YAPILDI"
2022 yılında Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçın ardından Jorge Jesus yine benzer tepkiler olduğunda sert bir açıklamaya imza atmıştı. Portekizli çalıştırıcı, "Altay'a gösterilen tepkiler bana gösterilmiş tepkilerdir" ifadesini kullandı.