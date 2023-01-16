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    • Spor
    • 16.01.2023 12:08
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    • 16.01.2023 12:29
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    Gözler Vincent Aboubakar'da! O listede 7. sırada

    Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Weghorst'un ayrılığının ardından Vincent Aboubakar’dan gelecek haberi beklemeye başladı. Kamerunlu yıldız golcü ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar’ın transferi bu hafta resmi olarak açıklaması beklenirken Vincent Aboubakar'ın istatistikleri de dikkat çekti.

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Gözler Vincent Aboubakar’da!

    Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı bekliyor...

    Son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar 14 Şubat'ta Antalyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. 1 maçı eksik olan Kara Kartal o maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularının ikinci yarıdaki performansına güveniyor.

    WEGHORST UNITED'A TRANSFER OLDU
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, öncelikli olarak golcü transferi yapmak istiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa maçının ardından taraftara veda etti ve İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tuttu. Kartal, bu transferin açıklanması sonrası golcü arayışlarında vitesi daha da yükseltti.

    SÖZLEŞMESİ ERKEN SONLANDIRILDI
    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi. Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.

    18 MAÇTA 9 GOLE İMZASINI ATTI
    Siyah-Beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti. Weghorst, Beşiktaşlı taraftarlar için bir veda mesajı yayınladı. Hollandalı golcünün açıklamaları: "Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ VINCENT ABOUBAKAR'IN YOLUNU GÖZLÜYOR
        Beşiktaş golcü transferinde ise Vincent Aboubakar'dan gelecek haberi beklemeye geçti. Kamerunlu yıldız golcü ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar'ın transferi bu hafta resmi olarak açıklaması bekleniyor. Suudi Arabistan Ligi'nde bir takımda en fazla 8 yabancı futbolcuya izin verilmesi nedeniyle Al Nassr'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için karşılıklı anlaşarak gönderdiği Aboubakar, Beşiktaş ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.


        AL NASSR'DA 12 MAÇTA 4 GOL ATTI
        Daha önce iki dönem Siyah-Beyazlı takımda oynayan Aboubakar, attığı gollerle dikkat çekti. Başarılı oyuncu bu sezon Al Nassr ile 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performansa imza atmıştı. Aboubakar'ın 18 Ocak'ta Ankaragücü'yle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor. Kulüp kariyerinde toplam 351 resmi maçta forma giyen Vincent Aboubakar toplam 138 gol atıp 48 asist üretti.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEYECAN BASTI
        Beşiktaş taraftarını da Vincent Aboubakar heyecanı sarmış durumda… Siyah-Beyazlılar'da 3. dönemini geçirecek olan yıldız oyuncu daha önce oynadığı iki dönemde Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı. Sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları, "Aboubakar gelirse şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılır. Rakip savunmacıların vay haline! Aboubakar demek şampiyonluk demek… Onun gelişiyle birlikte zirve yarışı farklı bir hal alır" dedi.

        ABOUBAKAR O LİSTEDE 7.SIRADA
        Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 67 Süper Lig maçında 35 gol attı. 9 asist üretti. Maç başına 0.52 gol ortalaması ile mücadele etti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız Aboubakar, Beşiktaş tarihinde en iyi gol ortalaması olan 7. oyuncu konumunda. Bu istatistikler Beşiktaş taraftarının iştahını daha da kabartıyor. Beşiktaş taraftarının yolunu gözlediği Abobukar'ın resmi açıklamaların ardından kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        İLK SIRADA MARIO GOMEZ VAR
        Maç başına en çok gol ortalaması olan oyuncu Mario Gomez… Alman santrafor 28 gol attı. 0.68 ortalama tutturdu. İkinci basamakta Demba Ba yer alıyor. Senegalli golcü, 28 golle 0.61 ortalama yakaladı.

        Recep Adanır 0.6, Feyyaz Uçar 0.59, İlhan Mansız 0.55, Les Ferdinand ise 0.53 ortalama ile oynadı. Aboubakar ise 0.52 ortalama tutturdu.


        OYUNCU GOL ORTALAMA
        M.Gomez 28 0.68
        Demba Ba 28 0.61
        Recep Adanır 6 0.6
        Feyyaz Uçar 164 0.59
        İlhan Mansız 46 0.55
        Les Ferdinand 17 0.53
        Vincent Aboubakar 35 0.5

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        Haberler Spor Gözler Vincent Aboubakar'da! O listede 7. sırada
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