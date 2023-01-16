Gözler Vincent Aboubakar'da! O listede 7. sırada

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı bekliyor...
Son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar 14 Şubat'ta Antalyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. 1 maçı eksik olan Kara Kartal o maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularının ikinci yarıdaki performansına güveniyor.
WEGHORST UNITED'A TRANSFER OLDU
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, öncelikli olarak golcü transferi yapmak istiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa maçının ardından taraftara veda etti ve İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tuttu. Kartal, bu transferin açıklanması sonrası golcü arayışlarında vitesi daha da yükseltti.
SÖZLEŞMESİ ERKEN SONLANDIRILDI
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi. Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.
18 MAÇTA 9 GOLE İMZASINI ATTI
Siyah-Beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti. Weghorst, Beşiktaşlı taraftarlar için bir veda mesajı yayınladı. Hollandalı golcünün açıklamaları: "Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.