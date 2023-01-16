Gözler Vincent Aboubakar'da! O listede 7. sırada

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı bekliyor...

Son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar 14 Şubat'ta Antalyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. 1 maçı eksik olan Kara Kartal o maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularının ikinci yarıdaki performansına güveniyor.

WEGHORST UNITED'A TRANSFER OLDU

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, öncelikli olarak golcü transferi yapmak istiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa maçının ardından taraftara veda etti ve İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tuttu. Kartal, bu transferin açıklanması sonrası golcü arayışlarında vitesi daha da yükseltti.