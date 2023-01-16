Siyah-Beyazlı yönetim transferde hedef büyüttü! Aboubakar ile birlikte Boupendza da Kartal'ın hedefinde

Cumartesi günü Konyaspor'u deplasmanda uzatmada bulduğu golle 2-1 yenerek zirve yarışında umutlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerine santrfor arayışında olan Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar için girişimlere başlamış ve 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Gelen son bilgilere Beşiktaş Aboubakar ile birlikte hem sağ hem de sol kanat oynayabilen Gabonlu yıldız Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katmak istiyor. Ülkemizde Hatayspor forması giyen ve iz bırakmayı başaran Boupendza'nın Suudi Arabistan Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Boupendza'yı Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi ile kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Bu arada hakkında sakatlık iddiası ortaya atılan Boupendza'nın sakatlığını atlattığı ve oynamaya başlayacağı da gelen haberler arasında. Teknik patron Şenol Güneş'in transferi için geri sayıma geçilen Vincet Aboubakar ile birlikte Boupehdza'nın da takıma dahil edilmesini yönetimden istediği ve bu konuda ısrar ettiği gelen haberler arasında.
ABOUBAKAR AN MESELESİ
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın menajeri ile tüm şartları görüştü. Kamerunlu santrfor ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanması ve yıllık 2.6 milyon Euro ödenmesi planlanıyor. Aboubakar'ın menajeri ile yapılan görüşmelerde ciddi bir pürüz olmadığı Siyah-Beyazlı yönetimin Weghorst'un boşluğunu kapatmaya çok yakın olduğu belirtildi.