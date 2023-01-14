Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi! İşte kazanacağı para

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde sona çok yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, yıldız ismin Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. Aboubakar ile yapılan görüşmelerde 2.5+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro yıllık ücrette anlaşma sağlayan Beşiktaş, tecrübeli forvetin kısa süre için sözleşmesini feshedip İstanbul'a gelmesini bekliyor.

Beşiktaş'ın Aboubakar'ı Süper Lig'de 22 Ocak pazar günü oynanacak Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi. Bu arada Beşiktaş, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İngiliz kulübü Burnley, Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.