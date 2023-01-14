Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi! İşte kazanacağı para

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde sona çok yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, yıldız ismin Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. Aboubakar ile yapılan görüşmelerde 2.5+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro yıllık ücrette anlaşma sağlayan Beşiktaş, tecrübeli forvetin kısa süre için sözleşmesini feshedip İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Beşiktaş'ın Aboubakar'ı Süper Lig'de 22 Ocak pazar günü oynanacak Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi. Bu arada Beşiktaş, Hollandalı santrfor Wout Weghorst'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İngiliz kulübü Burnley, Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.
67 MAÇTA 35 GOL ATTI
Beşiktaş'ın yeniden anlaşmaya vardığı Aboubakar, Siyah-Beyazlı takımda 67 kez froma giydi. 35 kez fileleri havalandırdı.
VINCENT ABOUBAKAR 95 KEZ MİLLİ OLDU
Katar'daki Dünya Kupası'nda da boy gösteren Aboubakar toplamda 95 kez Kamerun Milli Takım formasını giydi.