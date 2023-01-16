Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle: