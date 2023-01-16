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    • Spor
    • 16.01.2023 11:09
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    • 16.01.2023 11:09
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını ne zaman oynayacak? İşte kupada son 16 turu maç programı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ZTK’da son 16 turu heyecanı başlıyor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

    17 Ocak Salı:

    14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

    17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

    20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

    18 Ocak Çarşamba:

    14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
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        Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maç programı
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