Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor İlhan Palut birlikteliği bitti

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi. Son olarak ligin 19. haftasında Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konya ekibinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.
2020/2021 sezonunun başından bu yana Konyaspor'u çalıştıran Palut, takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturdu.
*İlhan Palut
EMRE BELÖZOĞLU VE NURİ ŞAHİN SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un geçen ay verdiği bir röportajdaki sözleri olay olmuştu. İlhan Palut, röportajda şöyle konuşmuştu:
"Genç isimlerin Süper Lig'de görev almaya başladılar" yorumu üzerine, "Pro-lisans benim üzerimde kesinlikle baskı yaratıyordu. Çok şükür çağırdılar ve başarıyla kursumuzu tamamladık. Geçen sene Adana Demirspor maçında pro-lisans haklarıyla çalışmaya başladım. Takıma antrenman yaptırabiliyorsunuz. Takımın taktiğini belirleyebiliyorsunuz. Kenardan uyarılar yapabiliyorsunuz ama maç önü maç sonrası takımınızı temsil edemiyorsunuz. Bu bence bir eksikliktir.
Bu noktada pro-lisans'la çalıştığım için daha rahatım. Bunu bekleyen arkadaşlarımız var. Oğuz hocamızın başında olduğu TFF antrenörlük işleri, kursa alıp, antrenör alım kriterlerini güncelleme çalışmaları yapıyor. Korkunç bir şekilde Milli Takımda bir iki maç oynayan oyunculara bile ya da Süper Lig'de bir kaç maç oynayan oyunculara çok korkunç iltimaslar var. Tamam onlar mükemmel futbolculardı, iyi kariyerleri vardı. Tamam çok iyi değerlerdi. Ama bunun itibarını da ekonomik olarak kazancını da yaşadılar. Antrenörlüğe de 5-0 önde başlamalarına hiçbir şekilde gerek yok.