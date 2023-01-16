Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.01.2023 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2023 16:32
    ABONE OL

    Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor İlhan Palut birlikteliği bitti

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 7'nci sırada bulunan Konyaspor, teknik direktörü İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Palut bir süre önce Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

    takvim.com.tr
    Süper Lig’de flaş ayrılık

    Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi. Son olarak ligin 19. haftasında Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konya ekibinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

    2020/2021 sezonunun başından bu yana Konyaspor'u çalıştıran Palut, takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturdu.


    *İlhan Palut

    EMRE BELÖZOĞLU VE NURİ ŞAHİN SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU
    Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un geçen ay verdiği bir röportajdaki sözleri olay olmuştu. İlhan Palut, röportajda şöyle konuşmuştu:
    "Genç isimlerin Süper Lig'de görev almaya başladılar" yorumu üzerine, "Pro-lisans benim üzerimde kesinlikle baskı yaratıyordu. Çok şükür çağırdılar ve başarıyla kursumuzu tamamladık. Geçen sene Adana Demirspor maçında pro-lisans haklarıyla çalışmaya başladım. Takıma antrenman yaptırabiliyorsunuz. Takımın taktiğini belirleyebiliyorsunuz. Kenardan uyarılar yapabiliyorsunuz ama maç önü maç sonrası takımınızı temsil edemiyorsunuz. Bu bence bir eksikliktir.



    Bu noktada pro-lisans'la çalıştığım için daha rahatım. Bunu bekleyen arkadaşlarımız var. Oğuz hocamızın başında olduğu TFF antrenörlük işleri, kursa alıp, antrenör alım kriterlerini güncelleme çalışmaları yapıyor. Korkunç bir şekilde Milli Takımda bir iki maç oynayan oyunculara bile ya da Süper Lig'de bir kaç maç oynayan oyunculara çok korkunç iltimaslar var. Tamam onlar mükemmel futbolculardı, iyi kariyerleri vardı. Tamam çok iyi değerlerdi. Ama bunun itibarını da ekonomik olarak kazancını da yaşadılar. Antrenörlüğe de 5-0 önde başlamalarına hiçbir şekilde gerek yok.



        Burada çok değerli antrenörler var. Onlar da değerli. Bir teknik adamın bir maç milli olmasını ben dört sene antrenörlük yaparak tolere edemiyorum. Bu sistemin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bu Oğuz hocam ve Hamit Altıntop önderliğinde değişiyor.



        Kimse üst düzey futbol oynadı diye önden bu yarışa girmesin. Bu şekilde faal olarak çalışan antrenörlerimiz, kulüplerini röportajlarda temsil etmeye çalışsın. Bu yanlış anlaşılmasın. Emre Belözoğlu çok büyük bir kariyer. Çok iyi bir teknik adam. Aykut Hoca çok iyi bir kariyerdi, çok iyi bir teknik adam. Şenol Hocam öyle. Ama İlhan Palutlara da bir şans tanınsın. Jose Mourinho, Nagelsmann (Julian) futbolcu değildi. Avrupa ülkelerinde işler böyle yürümüyor. Antrenörlük kabiliyeti olan kişilere öncelik tüanınıyor. Ülkemizde de bunun değişeceğini düşünüyorum ama pro lisans'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir kağıt olarak düşünmüyorum. O kursa çok değerli hocalar geldi, çok değerli analistler geldi. O kurs sonrası futbola bakış açımız bir nebze değişti. Ama antrenörlük kabiliyeti bir adım daha önde."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Spor Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor İlhan Palut birlikteliği bitti
            SON DAKİKA