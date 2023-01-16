Süper Lig'de flaş ayrılık! Konyaspor İlhan Palut birlikteliği bitti





Kimse üst düzey futbol oynadı diye önden bu yarışa girmesin. Bu şekilde faal olarak çalışan antrenörlerimiz, kulüplerini röportajlarda temsil etmeye çalışsın. Bu yanlış anlaşılmasın. Emre Belözoğlu çok büyük bir kariyer. Çok iyi bir teknik adam. Aykut Hoca çok iyi bir kariyerdi, çok iyi bir teknik adam. Şenol Hocam öyle. Ama İlhan Palutlara da bir şans tanınsın. Jose Mourinho, Nagelsmann (Julian) futbolcu değildi. Avrupa ülkelerinde işler böyle yürümüyor. Antrenörlük kabiliyeti olan kişilere öncelik tüanınıyor. Ülkemizde de bunun değişeceğini düşünüyorum ama pro lisans'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir kağıt olarak düşünmüyorum. O kursa çok değerli hocalar geldi, çok değerli analistler geldi. O kurs sonrası futbola bakış açımız bir nebze değişti. Ama antrenörlük kabiliyeti bir adım daha önde."

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