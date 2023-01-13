Samet’te yeni kriz! Önce maliyeti sonra giydiği eşofman olay oldu

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı stoper Samet Akaydın'da bir kriz daha yaşandı. Samet'in bonservisi ile birlikte toplam maliyetinin 180 milyon TL'yi bulması hem Sarı-Lacivertli taraftarların hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bu kadar yüksek bedelle transferin tamamlanmış olması taraftarlar tarafından 'beceriksizlik' olarak nitelendirilmişti. Ayrıca Samet Akaydın transferinde bir kriz daha yaşandığı ortaya çıktı. İmzanın ardından Samet'in Fenerbahçe forması ile çekilen fotoğrafları, kulübün resmi sitesinden yayınlandı. Ancak fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Samet Akaydın'ın altına giydiği eşofmanda sponsor firma olmayan Nike markası gözüküyordu.