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    Samet’te yeni kriz! Önce maliyeti sonra giydiği eşofman olay oldu

    İmza sonrası çubuklu forma ile fotoğraf veren Samet Akaydın’ın altındaki eşofmanda Nike markası görüldü! Sponsor firma Puma tepki gösterdi. Fotoğraflar hemen kaldırıldı, Nike yazısı silindi. Son haliyle yeniden servis edildi...

    Samet’te yeni kriz

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı stoper Samet Akaydın'da bir kriz daha yaşandı. Samet'in bonservisi ile birlikte toplam maliyetinin 180 milyon TL'yi bulması hem Sarı-Lacivertli taraftarların hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bu kadar yüksek bedelle transferin tamamlanmış olması taraftarlar tarafından 'beceriksizlik' olarak nitelendirilmişti. Ayrıca Samet Akaydın transferinde bir kriz daha yaşandığı ortaya çıktı. İmzanın ardından Samet'in Fenerbahçe forması ile çekilen fotoğrafları, kulübün resmi sitesinden yayınlandı. Ancak fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Samet Akaydın'ın altına giydiği eşofmanda sponsor firma olmayan Nike markası gözüküyordu.



    APAR TOPAR KALDIRILDI
    Fenerbahçe'nin resmi sponsoru olan Puma'nın bu duruma tepki gösterdiği öğrenilirken fotoğraflar resmi siteden apar topar kaldırıldı. Nike yazısı silindikten sonra fotoğraflar yeniden servis edildi. Bu şekilde, yaşanan kriz en hafif hasarla atlatılmaya çalışıldı.



    JESUS TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ
    Samet Akaydın'ın transferini teknik patron Jesus çok istemiş ve bu doğrultuda yönetime rapor vermişti.

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    Haberler Spor Samet’te yeni kriz! Önce maliyeti sonra giydiği eşofman olay oldu
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