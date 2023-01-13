Beşiktaş forvetini arıyor! Vincent Aboubakar olmazsa rota Deniz Undav

Son dakika transfer haberleri... Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sezon başında Burnley'den kiraladıkları Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasından sonra Siyah-Beyazlılar'da arayışlar başladı. Kara Kartal marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
ÖNEMLİ HÜCUM SİLAHINI KAYBETTİ
Wout Weghorst, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada attığı golden sonra Beşiktaşlı taraftarlara veda etmiş ve duygusal anlar yaşanmıştı. Yıldız golcü, Beşiktaş formasıyla bu sezon oynadığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asiste imza attı. Maç başına 3,3 şut ve 1,1 anahtar pas istatistiklerini yakalayan Weghorst, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biriydi.
BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEDİ
Bilindiği gibi Beşiktaş, Hollandalı golcüyü sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak transfer etti. Weghorst için Burnley'ye kiralama bedeli ödemeyen Kara Kartal, oyuncuya ise 2022-23 sezonu için net 2.8 milyon ve 200 bin Euro performans primi vereceğini açıklamıştı.