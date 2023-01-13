Beşiktaş forvetini arıyor! Vincent Aboubakar olmazsa rota Deniz Undav

ÖNCELİK ABOUBAKAR TRANSFERİNDE

Aboubakar ile görüşmeye devam eden Beşiktaş, çok daha somut adımlar atmak için Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın Abobukar'ı son dakikaya kadar bekleyeceği ve rotasını ona göre belirleyeceği öğrenildi. Kamerunlu yıldız golcüye sadece Süper Lig'den değil La Liga'dan da teklifler olduğu biliniyor.