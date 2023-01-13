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    • 13.01.2023 12:50
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    • 13.01.2023 13:17
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    Beşiktaş forvetini arıyor! Vincent Aboubakar olmazsa rota Deniz Undav

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Ara transfer sezonunun başlangıcıyla birlikte Wout Weghorst'un ayrılışı sonrası büyük bir şok yaşayan Beşiktaş'ta Aboubakar ile birlikte Deniz Undav adı da gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip Kamerunlu golcünün transferinde sıkıntı çıkması durumunda Undav'a yönelecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aboubakar olmazsa rota Undav

    Son dakika transfer haberleri... Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sezon başında Burnley'den kiraladıkları Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasından sonra Siyah-Beyazlılar'da arayışlar başladı. Kara Kartal marka bir golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

    ÖNEMLİ HÜCUM SİLAHINI KAYBETTİ
    Wout Weghorst, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada attığı golden sonra Beşiktaşlı taraftarlara veda etmiş ve duygusal anlar yaşanmıştı. Yıldız golcü, Beşiktaş formasıyla bu sezon oynadığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asiste imza attı. Maç başına 3,3 şut ve 1,1 anahtar pas istatistiklerini yakalayan Weghorst, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahlarından biriydi.

    BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEDİ
    Bilindiği gibi Beşiktaş, Hollandalı golcüyü sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak transfer etti. Weghorst için Burnley'ye kiralama bedeli ödemeyen Kara Kartal, oyuncuya ise 2022-23 sezonu için net 2.8 milyon ve 200 bin Euro performans primi vereceğini açıklamıştı.

        3 MİLYON EURO ÖDEME YAPACAKLAR
        İngiliz devi Manchester United, Weghorst için Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödeme yapacak. Siyah-Beyazlı takımın, Hollandalı golcünün yerine bir forvet bulduğunda transferin gerçekleşeceği belirtilmişti. Kara Kartal Weghorst'un yerine öncelikli olarak Vincent Aboubakar'ı düşünüyor.

        ÖNCELİK ABOUBAKAR TRANSFERİNDE
        Aboubakar ile görüşmeye devam eden Beşiktaş, çok daha somut adımlar atmak için Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın Abobukar'ı son dakikaya kadar bekleyeceği ve rotasını ona göre belirleyeceği öğrenildi. Kamerunlu yıldız golcüye sadece Süper Lig'den değil La Liga'dan da teklifler olduğu biliniyor.

        67 MAÇTA 44 GOLE KATKIDA BULUNDU
        30 yaşında ve 5 milyon Euro piyasa değeri olan Vincent Aboubakar, 67 kez Beşiktaş formasını giydi. 35 gol atarken 9 asiste imza attı. Al Nassr formasıyla ise 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti. Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Aboubakar, 95 maçta 35 gole imza attı.

            SORUN ÇIKMASI HALİNDE ROTA DENİZ UNDAV
            Beşiktaş, Aboubakar transferinde sorun yaşaması halinde gündeme Brighton forması giyen Deniz Undav'a yönelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Deniz Undav transferine sıcak baktığı öğrenildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Brighton'a transfer olan golcü futbolcu takımında yeteri kadar forma şansı bulamıyor.



            BU SEZON SADECE 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
            Bu sezon Brighton formasıyla 3 kulvarda sadece 12 maçta forma giyen Deniz Undav 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İngiliz ekibinin de yıldız oyuncuyu transfer döneminde başka bir takıma kiralama fikri var. Premier Lig'de sadece 93 dakika görev alan Deniz Undav, Süper Lig'de oynamaya ise sıcak bakıyor.

            BELÇİKA'DA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTI
            Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, geçen yıl Belçika temsilcisi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olmuştu. Belçika'da attığı gollerle adından söz ettiren Deniz, sonrasında İngiltere'ye transfer yaptı. Belçika ekibinde çıktığı 70 maçta 45 gol ve 18 asist yapan Deniz Undav, toplamda 63 gole katkıda bulunarak unutulmaz bir performansa imza attı.
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                Haberler Spor Beşiktaş forvetini arıyor! Vincent Aboubakar olmazsa rota Deniz Undav
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