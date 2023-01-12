Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi

FENERBAHÇE'YE NE VERECEK?

Fenerbahçe taraftarı ise maliyeti 180 milyon lirayı bulan Samet Akaydın transferini sosyal medyada yaptıkları yorumlarla eleştiriyor. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Samet Akaydın'ın iyi futbolcu olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Trabzon İdmanocağı altyapısından yetişen Samet, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfa ve Keçiörengücü gibi takımların formasını giydi.

GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDILAR

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Aferin size de böyle bir transfer yapmak yakışırdı zaten. Bu sezonun affı yok. Umarım farkındasınızdır. Sen Abdülkerim Bardakçı'yı alma, Tayyip Talha'yı alma, git Samet'e 4 milyon Euro ver. Buradan tüm Fenerbahçe taraftarlarını kutlamak istiyorum. Büyük iş başardılar!" ifadelerini kullandılar.