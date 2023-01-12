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    • Spor
    • 12.01.2023 11:20
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    • 12.01.2023 11:20
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    Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ara transfer sezonu resmen başladı. Fenerbahçe ilk transferini Adana Demirspor'dan yaptı. Başarılı stoper Samet Akaydın, Fenerbahçe forması giyerken sponsor krizi çıktı. Transferin açıklandığı fotoğraflarda Akaydın'ın üzerinde başka bir markaya ait eşofman olması, sarı-lacivertli ekibin sponsoru tarafından tepki çekti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin Samet transferinde ikinci kriz

    Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer sezonu bugün start aldı. Fenerbahçe, ezeli rakiplerine göre elini çabuk tutarak ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydın'ı transfer etti. Tecrübeli oyuncunun transferiyle birlikte Fenerbahçe savunmasındaki rekabet daha da artacak gibi görünüyor. Ancak Samet konusunda maliyetinin ardından yeni bir kriz daha yaşandı. İşte bu şok gelişme ve tüm detayları...

    KASADAN 180 MİLYON LİRA ÇIKACAK
    Ancak Samet Akaydın'ın transferi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon lira kazanacak. 4.5 yılda 90 milyon lirayı cebine koyacak. Fenerbahçe, bonservisi için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro ve 800 bin Euro bonus ödeyecek. Toplamda maliyeti neredeyse 180 milyon lirayı bulacak.

    FENERBAHÇE'YE NE VERECEK?
    Fenerbahçe taraftarı ise maliyeti 180 milyon lirayı bulan Samet Akaydın transferini sosyal medyada yaptıkları yorumlarla eleştiriyor. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Samet Akaydın'ın iyi futbolcu olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Trabzon İdmanocağı altyapısından yetişen Samet, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfa ve Keçiörengücü gibi takımların formasını giydi.

    GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDILAR
    Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Aferin size de böyle bir transfer yapmak yakışırdı zaten. Bu sezonun affı yok. Umarım farkındasınızdır. Sen Abdülkerim Bardakçı'yı alma, Tayyip Talha'yı alma, git Samet'e 4 milyon Euro ver. Buradan tüm Fenerbahçe taraftarlarını kutlamak istiyorum. Büyük iş başardılar!" ifadelerini kullandılar.

        STOPER TRANSFERLERİ HAYAL KIRIKLIĞI
        Fenerbahçe, Ali Koç döneminde transfer edilen stoperlerin birçoğundan faydalanamadı. 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Sarı-Lacivertliler, Koç döneminde stoper bölgesine Lemos, Zanka, Falette, Gustavo Henrique, Rami, Reyes, Tisserand gibi isimleri transfer etti ancak fazla verim alamadı. Son dönemde Szalai ve Kim Min Jae dışındaki stoperler istikrarlı bir grafik sergileyemedi.

        TRANSFER VAR... BAŞARI YOK!
        Ali koç başkanlığındaki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu 46 puanla 6. sırada tamamladı. 1 sezon sonra Fenerbahçe yine kötü bir sezon geçirdi. Sarı-Lacivertliler, ligi 7. sırada tamamlarken taraftarın hedefinde yine Ali Koç vardı. 2020-2021 sezonunu 82 puanla 3. bitiren Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti devam etti. Geçtiğimiz sezonu ise ezeli rakibi Trabzonspor'un ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, şaşalı transferlere imza atmasına rağmen son yıllarda büyük zaferlere hasret kaldı.

        ESKİ SPONSORUN EŞOFMANINI GİYDİ
        Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in yeni stoperi Samet Akaydın, Ülker Stadı'nda yapılan çekimlere dünyaca ünlü bir giyim markasının eşofmanlarıyla katıldı. Fenerbahçe'nin şimdiki sponsoru ise bu duruma çok büyük tepki gösterdi. Alınan bilgilere göre sponsor firma, yönetime "Nasıl bu hatayı yaparsınız. Biz size bu kadar para ödüyoruz" ifadesini kullandı. Ardından Sarı-Lacivertli kulüp dün sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafların hepsini sildi. Ardından da sosyal medya hesaplarından krizi neden olan logonun gözükmediği yeni fotolar paylaşıldı. Fenerbahçe'de çok konuşulan Samet Akaydın transferi böylece olaylarla gerçekleşmiş oldu.
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