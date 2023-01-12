Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer sezonu bugün start aldı. Fenerbahçe, ezeli rakiplerine göre elini çabuk tutarak ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydın'ı transfer etti. Tecrübeli oyuncunun transferiyle birlikte Fenerbahçe savunmasındaki rekabet daha da artacak gibi görünüyor. Ancak Samet konusunda maliyetinin ardından yeni bir kriz daha yaşandı. İşte bu şok gelişme ve tüm detayları...
KASADAN 180 MİLYON LİRA ÇIKACAK
Ancak Samet Akaydın'ın transferi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllık 20 milyon lira kazanacak. 4.5 yılda 90 milyon lirayı cebine koyacak. Fenerbahçe, bonservisi için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro ve 800 bin Euro bonus ödeyecek. Toplamda maliyeti neredeyse 180 milyon lirayı bulacak.
FENERBAHÇE'YE NE VERECEK?
Fenerbahçe taraftarı ise maliyeti 180 milyon lirayı bulan Samet Akaydın transferini sosyal medyada yaptıkları yorumlarla eleştiriyor. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Samet Akaydın'ın iyi futbolcu olduğunu ancak maliyetinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Trabzon İdmanocağı altyapısından yetişen Samet, Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfa ve Keçiörengücü gibi takımların formasını giydi.
GERÇEKTEN BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarında, "Aferin size de böyle bir transfer yapmak yakışırdı zaten. Bu sezonun affı yok. Umarım farkındasınızdır. Sen Abdülkerim Bardakçı'yı alma, Tayyip Talha'yı alma, git Samet'e 4 milyon Euro ver. Buradan tüm Fenerbahçe taraftarlarını kutlamak istiyorum. Büyük iş başardılar!" ifadelerini kullandılar.