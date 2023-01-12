Aslan’a Brezilya'yı ağlatan golcü! Galatasaray, Hırvat golcü Bruno Petkovic’i gözüne kestirdi

Süper Lig'de liderliğe kurulan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için görüşmelerde bulunurken sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Haris Seferovic'in performansından hiç memnun olmayan Cimbom, Gomis ile Icardi'nin de sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı.
İTALYA MACERASINA ATILDI
Hırvat basınından sportam.info'nun haberine göre; Galatasaray, Dinamo Zagreb'in tecrübeli golcüsü Bruno Petkovic'e talip oldu. Futbola ülkesi Hırvatistan'da başlayan Petkovic, 2012'de İtalya macerasına atıldı. Catania, Varese, Bologna ve Verona gibi takımlarda boy gösteren 28 yaşındaki santrfor, Ocak 2019'da 1 milyon Euro'ya Zagreb'e geri döndü.
KARİYER TRANSFERİ YAPMA ZAMANI
Haberde, 'Maviler'in sevilen forveti olarak lanse edilen Petkovic'in Galatasaray tarafından çok istendiği ifade edildi. Petkovic hakkında, "Görünüşe göre Bruno Petkovic'in Dinamo Zagreb'den ayrılma ve kariyer transferi yapma zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yıldız golcünün büyük bir transfer yapması için doğru zamanın geldiği yorumunda da bulunuldu.