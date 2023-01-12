Aslan’a Brezilya'yı ağlatan golcü! Galatasaray, Hırvat golcü Bruno Petkovic’i gözüne kestirdi

Süper Lig'de liderliğe kurulan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için görüşmelerde bulunurken sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Haris Seferovic'in performansından hiç memnun olmayan Cimbom, Gomis ile Icardi'nin de sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı.