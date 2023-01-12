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    • Spor
    • 12.01.2023 22:12
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    • 12.01.2023 22:12
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    Aslan’a Brezilya'yı ağlatan golcü! Galatasaray, Hırvat golcü Bruno Petkovic’i gözüne kestirdi

    Galatasaray son dakika transfer haberleri… Haji Wright’ı isteyen Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir golcü girdi. Sarı-Kırmızılılar, Dinamo Zagreb’in golcüsü Bruno Petkovic’i gözüne kestirdi. Cimbom’un, transfer girişimlerinde bulunduğu Hırvat basını tarafından duyuruldu.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Aslan’a Brezilya’yı ağlatan golcü!

    Süper Lig'de liderliğe kurulan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için görüşmelerde bulunurken sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Haris Seferovic'in performansından hiç memnun olmayan Cimbom, Gomis ile Icardi'nin de sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı.



    İTALYA MACERASINA ATILDI
    Hırvat basınından sportam.info'nun haberine göre; Galatasaray, Dinamo Zagreb'in tecrübeli golcüsü Bruno Petkovic'e talip oldu. Futbola ülkesi Hırvatistan'da başlayan Petkovic, 2012'de İtalya macerasına atıldı. Catania, Varese, Bologna ve Verona gibi takımlarda boy gösteren 28 yaşındaki santrfor, Ocak 2019'da 1 milyon Euro'ya Zagreb'e geri döndü.



    KARİYER TRANSFERİ YAPMA ZAMANI
    Haberde, 'Maviler'in sevilen forveti olarak lanse edilen Petkovic'in Galatasaray tarafından çok istendiği ifade edildi. Petkovic hakkında, "Görünüşe göre Bruno Petkovic'in Dinamo Zagreb'den ayrılma ve kariyer transferi yapma zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yıldız golcünün büyük bir transfer yapması için doğru zamanın geldiği yorumunda da bulunuldu.



        DEVLER LİGİ'NDE GOLLER ATTI
        Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 15 maça çıkan Petkovic; 8 gol, 5 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 6 maçta 3 gol, Devler Ligi gruplarında ise 6 karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynayan Petkovic toplamda 27 müsabakada 12 kez fileleri sarsıp 7 asistle oynadı. Petkovic'in kontratı ise Haziran 2024'te sona eriyor.



        10 MİLYON EURO İSTENİYOR
        Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in kapıyı 10 milyon Euro'dan açacağını duyurdu. Sarı-Kırmızılı kulübün ise daha makul fiyatları düşündüğü biliniyor. Petkovic'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak ifade ediliyor.



        HAVA TOPLARINA HAKİM, PENALTILARI SEVİYOR
        1.93 cm boyundaki Bruno Petkovic'in bu sezon attığı 12 golü inceledik. Tecrübeli futbolcu, 3 golü sağ ayağıyla, 3 golü kafa vuruşuyla, 5 golü penaltıdan ve 1 golü de sol ayağıyla kaydetmesi ortaya çıktı. Güçlü fiziğiyle rakip savunmaları karşısında kolay yıkılmayan Petkovic'in bazuka gibi bir sağ ayağı var…



            29 KEZ MİLLİ MAÇA ÇIKTI
            21 Mart 2019'da Hırvatistan A Milli Takımı kadrosuna ilk kez davet edilen Bruno Petkovic; 29 maça çıkarken, 7 kez fileleri sarstı ve 1 de asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Brezilya ağlarını sarstı. Maça 72. dakikada dahil olan Petkovic, 0-0 eşitlikle 90 dakikası biten maçın uzatma anlarında sahne aldı. Neymar'ın 106. dakikada attığı golle geri düşen Hırvatistan'a 117. dakikada hayat veren Petkovic, takımının yarı finale penaltılar sonucu çıkmasının yolunu açtı.



            KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİYET KAZANIR!
            Hırvat basınındaki haberin son detayı ise ilgi çekti. Haberde, "Transferin Ocak ayında, daha doğrusu bu ay içinde tamamlanması gerekiyor ve tüm görüşmelerin tamamlanıp anlaşmanın resmiyet kazanmasına sayılı günler kaldı gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

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