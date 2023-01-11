Beşiktaş yine aynı kaderi yaşıyor: Kimi sevdiysek gitti!

Siyah-Beyazlı takımda başarılı olan forvet oyuncularının Türkiye'de çok uzun süre kalmadığı dikkati çekiyor. Peki Beşiktaş'ta başarılı olan forvet oyuncuları kaç gol attı, hangi takımlara ve kaç milyon euro bedelle transfer oldu?

NİHAT KAHVECİ İSPANYA'DA

1998 yılında altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak İspanya Ligi'nin yolunu tutan Nihat Kahveci, La Liga'da başarılı performansıyla da adından söz ettirmişti.