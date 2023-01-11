Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.01.2023 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 13:36
    ABONE OL

    Beşiktaş yine aynı kaderi yaşıyor: Kimi sevdiysek gitti!

    Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giyen ve transfer için İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile temasta olan Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı takıma veda etmek için gün sayıyor. Kara Kartallar'ın başarılı olan forvet oyuncularının kısa sürede takımdan ayrılması dikkati çekiyor. Transfer olan oyuncular çarpıcı performansı ve kazandırdıkları yüksek bonservis bedelleri de göze çarpıyor.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Beşiktaş yine aynı kaderi yaşıyor

    Siyah-Beyazlı takımda başarılı olan forvet oyuncularının Türkiye'de çok uzun süre kalmadığı dikkati çekiyor. Peki Beşiktaş'ta başarılı olan forvet oyuncuları kaç gol attı, hangi takımlara ve kaç milyon euro bedelle transfer oldu?

    NİHAT KAHVECİ İSPANYA'DA
    1998 yılında altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak İspanya Ligi'nin yolunu tutan Nihat Kahveci, La Liga'da başarılı performansıyla da adından söz ettirmişti.

    İspanyollar'ın 'El Turco' diye hitap ettiği Kahveci, Türk futbolcuların Avrupa'ya transferinin yolunu açan isimlerden biri oldu.

    PASCAL NOUMA MARSILYA'YA
    2000 yılında Siyah-Beyazlı takıma Lens'ten transfer olan Fransız yıldız Pascal Nouma, 2000-01 sezonunda Siyah-Beyazlı forma ile 24 maçta 18 gol attı. Nouma, 2.5 milyon euro karşılığında o dönem Marsilya'nın yolunu tuttu.

    İLHAN'IN TERCİHİ JAPONYA
    Futbolseverlerin aklına 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golle kazınan İlhan Mansız, 2011 yılında Samsunspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. Mansız, 2003-04 devre arasında Japon ekibi Vissel Kobe'ye katıldı.

        Çekik gözleri ile Uzak Doğu'da yaşayanların dikkatini çeken ve sevgilisi haline gelen Mansız, Beşiktaş'a Vissel Kobe'ye transferi sayesinde 5 milyon euro kazandırdı.

        CAREW LYON'A GİTTİ
        2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Norveçli golcü John Carew, Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 13 gol, 3 UEFA Kupası maçında da 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda ağları havalandıramayan Carew, toplam 14 gol atmasına karşın o dönem basından yoğun eleştiri aldı.

        Beşiktaş taraftarlarının sevdiği isimlerden biriyken yaklaşık 8 milyon euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lyon'a satıldı. Carew, Beşiktaş'a parlayıp giden isimlerden biri oldu.

        DEMBA BA'DAN DEV GELİR
        Beşiktaş'ın Fransız golcülerinden Demba Ba da etkili performansıyla taraftarların beğenisini kazanan isimlerden biri durumunda. Alman ekibi Hoffenheim'da parlayan, West Ham, Newcastle ve Chelsea formalarını terleten futbolcu, 2014-15'de Beşiktaş'ta boy gösterdi.

        Röportajlarında, 'Başarıya aç bir futbolcuyum' diyen ve 29 maçta 19 kez rakip filerini havalandıran Demba Ba, 13 milyon euro bedelle Shanghai Shenhua'ya transfer oldu.

        GOMEZ KRAL OLDU
        İtalyan ekibi Fiorentina'dan 2015-16 sezonunda Beşiktaş'a gelen Mario Gomez, attığı goller ve stili ile taraftarların gönlünde taht kurdu. Kiralık golcü Mario Gomez, 33 maçta 26 gol kaydetti. Gomez, en yakın takipçileri Antalyasporlu Samuel Eto'o (20 gol) ve Akhisar Belediyesporlu Rodellaga'yı (19 gol) geride bıraktı ve gol kralı olmuştu.

            Gomez, Beşiktaş'tan sonra Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer oldu. Gomez'in tüm haklarını elinde bulundan Fiorentina tarafından transferle ilgili detaylar açıklanmadı. Ancak; Gomez Beşiktaş'ta unutulmayacak bir tat bıraktı.

            CENK TOSUN EVERTON'A
            Türkiye Ligi'nde Gaziantepspor'da parlayan Cenk Tosun, 2014-15 sezonunda 5 yıllığına Beşiktaş'a katılmıştı. Tosun, 6 Ocak 2018'de 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a gitti. Premier Lig ekibi ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, 3. dönemini yaşadığı Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor.

            ABOUBAKAR DA PARLADI
            Portekiz devi Porto'da sık sık sakatlıklar yaşayan Vincent Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a geldi. Kiralık olarak geldiği Kara Kartal'da Kamerunlu golcü 33 maçta 12 gol kaydetti. Daha sonra geri döndüğü Porto'da şans bulamadı. Tekrar Beşiktaş'a döndü.

            2020-21 sezonunda ise Aboubakar, Beşiktaş'ta 26 maçta 15 gollük bir performans sergiledi. Beşiktaş'a hernangi bir bedel kazandırmadan ayrılan Aboubakar, Al-Nassr ile 6 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Futbolcunun şu sıralarda Beşiktaş'a dönüşü gündemde.

            WEGHORST MANCHESTER YOLCUSU
            Hollandalı golcü Wout Weghorst da Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'a Burnley ekibinden kiralık olarak katıldı. 10 milyon euro bedeli olan futbolcu için dünya devi Manchester United devreye girdi.

                Siyah-Beyazlı kulüple futbolcunun arasındaki kontrat sezon sonuna kadar sürüyor. Forma giydiği 18 maçta 9 gol 4 asist üreten Weghorst'un takımdan ayrılması gündemde.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yine ’Jean’lik peşinde!
                Haberler Spor Beşiktaş yine aynı kaderi yaşıyor: Kimi sevdiysek gitti!
                    SON DAKİKA