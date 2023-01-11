Beşiktaş yine aynı kaderi yaşıyor: Kimi sevdiysek gitti!

Siyah-Beyazlı takımda başarılı olan forvet oyuncularının Türkiye'de çok uzun süre kalmadığı dikkati çekiyor. Peki Beşiktaş'ta başarılı olan forvet oyuncuları kaç gol attı, hangi takımlara ve kaç milyon euro bedelle transfer oldu?
NİHAT KAHVECİ İSPANYA'DA
1998 yılında altyapısından çıktığı Beşiktaş'a 5 milyon euro kazandırarak İspanya Ligi'nin yolunu tutan Nihat Kahveci, La Liga'da başarılı performansıyla da adından söz ettirmişti.
İspanyollar'ın 'El Turco' diye hitap ettiği Kahveci, Türk futbolcuların Avrupa'ya transferinin yolunu açan isimlerden biri oldu.
PASCAL NOUMA MARSILYA'YA
2000 yılında Siyah-Beyazlı takıma Lens'ten transfer olan Fransız yıldız Pascal Nouma, 2000-01 sezonunda Siyah-Beyazlı forma ile 24 maçta 18 gol attı. Nouma, 2.5 milyon euro karşılığında o dönem Marsilya'nın yolunu tuttu.
İLHAN'IN TERCİHİ JAPONYA
Futbolseverlerin aklına 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golle kazınan İlhan Mansız, 2011 yılında Samsunspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. Mansız, 2003-04 devre arasında Japon ekibi Vissel Kobe'ye katıldı.