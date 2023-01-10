Wout Weghorst herkesi şoke etti! İşte Beşiktaş'ın yeni forvet adayları
Spor haberleri... Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı. Wout Weghorst'un takımdan gidecek olması Beşiktaş'ı golcü arayışına itti. Beşiktaş, transfer sezonunu hareketli geçirecek takımların başında geliyor... Siyah-Beyazlılar'ın transferde önceliği golcü transferi olacak. İşte Beşiktaş'ın forvet adayları...
Beşiktaş, perşembe günü başlayacak transfer sezonunu hareketli geçirecek takımlardan. Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Siyah-Beyazlılar'ın transferde önceliği golcü transferi olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmede vakit geçirmeden golcü transferinin sonuçlandırılmasını istedi.
SÜREKLİ YENİ GOLCÜ ÖNERİLİYOR
Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'a hemen hemen her gün farklı bir isim öneriliyor. Beşiktaş taraftarı da golcü transferinin bir an önce sonuçlanması için yönetimden gelecek haberleri bekliyor. Beşiktaş Yönetimi'ni önümüzdeki günlerde zorlu bir süreç bekliyor.
WOUT WEGHORST HERKESİ ŞOKE ETTİ
Kara Kartal'da Kasımpaşa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız golcü Wout Weghorst'un Manchester United ile anlaştığı iddiaları sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı. Hollandalı golcünün Ada'ya gitme ihtimali nedeniyle golcü arayışları hız kazandı. Beşiktaş Yönetimi, yeni bir golcü transfer etmeden ve para kazanmadan Weghorst'u bırakmak istemiyor.
KATAR SONRASI UNITED'IN RADARINA GİRDİ
Weghorst geçtiğimiz aylarda Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Arjantin'e karşı forma giyen ve iki gol atan Hollandalı yıldız golcü, Manchester United'ın transfer listesinde yer aldı. Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran United'da teknik direktör Eric Ten Hag, bir forvet transferi yapacaklarını belirtmişti. Premier Lig devi, Weghorst'ta karar kıldı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Vincent Aboubakar'ın menajeri ile bir araya gelecek. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldızın şartlarını masaya yatıracak. Ancak Aboubakar transferiyle ilgili de yönetimde farklı görüşlerin olduğu belirtildi. Bazı yöneticilerin Kamerunlu yıldızın şampiyon oldukları sezonki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu yüzden transferi istemedikleri öğrenildi. Aboubakar o sezon son maçlarda sakat olduğunu belirterek forma giymemişti.