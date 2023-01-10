Wout Weghorst herkesi şoke etti! İşte Beşiktaş’ın yeni forvet adayları

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Vincent Aboubakar'ın menajeri ile bir araya gelecek. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu yıldızın şartlarını masaya yatıracak. Ancak Aboubakar transferiyle ilgili de yönetimde farklı görüşlerin olduğu belirtildi. Bazı yöneticilerin Kamerunlu yıldızın şampiyon oldukları sezonki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu yüzden transferi istemedikleri öğrenildi. Aboubakar o sezon son maçlarda sakat olduğunu belirterek forma giymemişti.