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    • Spor
    • 11.01.2023 15:17
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    • 11.01.2023 15:17
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    Okan Buruk’tan tarihi başarı! İşte geride bıraktığı teknik adamlar

    Son dakika spor haberleri! Son 7 Süper Lig maçını kazanan ve Fenerbahçe’yi Kadıköy’de sürklase eden Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attı. Taraftarlar ve camia, Okan Buruk’u deyim yerindeyse bağrına bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı hocası Okan Buruk, 18 yıllık süreçte birçok ünlü teknik adamı geçmeyi başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okan Buruk’tan tarihi başarı!

    Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray, ilk haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizdi. Teknik direktörlük koltuğunda oturan Okan Buruk istikrarsız sonuçlar nedeniyle taraftarların hedefindeydi. Okan hocanın yıldızları iyi yönetemediği ve oyun sistemini tam oturtamadığı söylendi.



    KAN HOCAYA GÜVEN DAHA DA ARTTI
    Ancak ilerleyen haftalarda Galatasaray ritmini buldu ve üst üste galibiyetler almaya başladı. Son 7 Süper Lig maçını kazanan ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sürklase eden Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attı. Fenerbahçe derbisinin kazanılması sonrasında Okan hocaya güven daha da arttı. Taraftarlar ve camia, Okan Buruk'u deyim yerindeyse bağrına bastı.

    KADIKÖY'DE JORGE JESUS'U MAT ETTİ
    Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde kendisinden daha tecrübeli olan Jorge Jesus'u adeta mat etti. Fenerbahçe'nin zayıf yanlarını çok iyi analiz eden ve derbide bu noktalar üzerinden harekete geçen Okan hoca, 3-0'a rağmen tarihi bir farkı kaçırdı. Otoritelerin tamamı derbi sonrası Okan Buruk'un Jorge Jesus'u mat ettiği görüşünde birleşti.

        SON 7 HAFTADA 20 GOL ATTILAR
        Galatasaray son 7 haftada rakiplerine 20 gol atarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk ile 17. haftanın sonunda oyun sistemini iyice oturttu. Tecrübeli teknik adam yıldızlarla dolu takımı mental açıdan da her dakika aynı seviyede tutmayı başardı. Onlara bir arkadaş gibi yaklaştı ve bunun karşılığını da aldı.

        OKAN HOCA EINSTEIN'E BENZETİLDİ
        Galatasaray sosyal medya ekibi, Fenerbahçe galibiyetini çeşitli paylaşımlarla taraftarı için ölümsüz hale getirdi. Bunlardan birinde Okan Buruk, Albert Einstein ile özdeşleştirilirken diğerinde dünyaca ünlü futbolculardan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin satranç paylaşımına göndermede bulunuldu. Okan Buruk, Süper Lig'deki teknik adamlar arasında rakipsiz gösterildi.

        SON 18 YILIN EN BAŞARILI HOCASI
        Okan Buruk, Süper Lig'de ilk 17 haftalar baz alındığında son 18 yılın en başarılı Galatasaray teknik direktörü oldu. 17 hafta sonunda 39 puan toplayan Galatasaray, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken teknik heyetin başarısı dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı hocası Okan Buruk, 18 yıllık süreçte birçok ünlü teknik adamı geçmeyi başardı.

        ERIC GERETS'İN İKİ PUAN GERİSİNDE
        Galatasaray'da son olarak en fazla puanı Belçikalı teknik adam Eric Gerets toplamıştı. Gerets, 2005-2006 sezonunda 41 puan toplamış ve takımı ikinci sırada yer almıştı. O tarihten sonra en fazla puan toplayan teknik adam Okan Buruk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Gerets'ten sadece 2 puan az topladı.

            TERİM, RIJKAARD VE FELDKAMP'I GEÇTİ
            Okan Buruk'un bu süreçte geçtiği teknik adamlar arasında Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Georghe Hagi, Fatih Terim, Roberto Mancini, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink yer alıyor. 17. haftalar baz alındığında Okan hocanın takımı ayrıca 2011-2012 sezonundan sonra en az gol yiyen takım konumunda.

            İPLER ARTIK GALATASARAY'IN ELİNDE
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk 9 maçının 6'sını deplasmanda oynadı. Süper Lig'in en az gol yiyen takımını yarattı. İkinci yarı işler Galatasaray adına daha da kolay olabilir. Çünkü, Cimbom'un kalan 19 maçının 11'i iç sahada. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de onayacağı ilk 10 maçın 7'sini evinde oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu süreçte rakipleriyle arayı daha fazla açmak isteyecek.

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