Okan Buruk’tan tarihi başarı! İşte geride bıraktığı teknik adamlar

Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray, ilk haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizdi. Teknik direktörlük koltuğunda oturan Okan Buruk istikrarsız sonuçlar nedeniyle taraftarların hedefindeydi. Okan hocanın yıldızları iyi yönetemediği ve oyun sistemini tam oturtamadığı söylendi.
KAN HOCAYA GÜVEN DAHA DA ARTTI
Ancak ilerleyen haftalarda Galatasaray ritmini buldu ve üst üste galibiyetler almaya başladı. Son 7 Süper Lig maçını kazanan ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sürklase eden Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attı. Fenerbahçe derbisinin kazanılması sonrasında Okan hocaya güven daha da arttı. Taraftarlar ve camia, Okan Buruk'u deyim yerindeyse bağrına bastı.
KADIKÖY'DE JORGE JESUS'U MAT ETTİ
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde kendisinden daha tecrübeli olan Jorge Jesus'u adeta mat etti. Fenerbahçe'nin zayıf yanlarını çok iyi analiz eden ve derbide bu noktalar üzerinden harekete geçen Okan hoca, 3-0'a rağmen tarihi bir farkı kaçırdı. Otoritelerin tamamı derbi sonrası Okan Buruk'un Jorge Jesus'u mat ettiği görüşünde birleşti.