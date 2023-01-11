Okan Buruk’tan tarihi başarı! İşte geride bıraktığı teknik adamlar





KAN HOCAYA GÜVEN DAHA DA ARTTI

Ancak ilerleyen haftalarda Galatasaray ritmini buldu ve üst üste galibiyetler almaya başladı. Son 7 Süper Lig maçını kazanan ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de sürklase eden Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda sağlam bir adım daha attı. Fenerbahçe derbisinin kazanılması sonrasında Okan hocaya güven daha da arttı. Taraftarlar ve camia, Okan Buruk'u deyim yerindeyse bağrına bastı.