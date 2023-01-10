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    • Spor
    • 10.01.2023 23:21
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    • 10.01.2023 23:21
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    Trabzonspor'da flaş ayrılık: Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi

    Son dakika haberi! Trabzonspor Kulübü, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Trabzonspor’da flaş ayrılık! Karşılıklı feshedildi

    Trabzonspor Kulübü, Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da flaş ayrılık: Kouassi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi
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