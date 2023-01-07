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    • Spor
    • 07.01.2023 12:15
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    • 07.01.2023 12:15
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    Kim demiş Trabzonspor Cornelius’u arıyor! Maxi Gomez'den göz kamaştıran performans

    Trabzonspor'un Andreas Cornelius'un takımdan ayrılmasının ardından Valencia'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız golcü Maxi Gomez, ilk haftalardaki performansıyla eleştirilen hedefi olmuştu. Ancak haftalar geçtikçe performansı yükselen Maxi Gomez, gollerini sıralamaya başladı. İstatistiklere bakıldığında Uruguaylı golcünün, Cornelius'u geride bıraktığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Boğa Viking’i geride bıraktı!

    Trabzonspor'un Uruguaylı yıldız golcüsü Maxi Gomez, transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. 26 yaşındaki yıldızın performansı sonrası taraftarlar ve otoriteler, "Trabzonspor, Cornelius'u arıyor!" yorumları yaptı.

    BOĞA VİKİNG'İ GEÇTİ!
    İstatistiklere bakıldığında ise Maxi Gomez'in Andreas Cornelius'tan dakika başına daha fazla skora katkı yaptığı ortaya çıkıyor.

    Celta Vigo'da forma giyerken stoperleri çok zorladığı için 'Boğa' lakabını alan Maxi Gomez, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı yıldız Cornelius'u geride bırakmış durumda.

    109 DAKİKADA 1 GOL KATKISI
    Bordo-Mavililer'de geçen sezon forma giyen 'Viking' Cornelius, 42 karşılaşmada 17 gol ve 5 asist üretti. Toplamda 2681 dakika sahada kaldı. 121 dakikada bir gol katkısında bulundu.

        Trabzonspor'un Uruguaylı yıldızı Maxi Gomez ise 15 maçta 985 dakika süre aldı. 26 yaşındaki yıldız golcü görev aldığı süre boyunca 4 gol, 5 asiste imza attı. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı her 109 dakikada bir gol katkısında bulunuyor.

        EZELİ RAKİBİNİ İLE YARIŞTI
        Son 4 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Maxi Gomez (2 gol, 2 asist), Avrupa'daki lig kariyerinin en uzun süresini yaşıyor.

        Trabzonspor, sezon başında Maxi Gomez transfer için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve yıldız oyuncuya imza attırmıştı. Gomez, Valencia'dan 3 milyon Euro'ya transfer edildi.
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            Haberler Spor Kim demiş Trabzonspor Cornelius’u arıyor! Maxi Gomez'den göz kamaştıran performans
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