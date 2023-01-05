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    • Spor
    • 05.01.2023 19:05
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    • 05.01.2023 22:11
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    Fırtına evinde çok rahat! Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor MAÇ SONUCU

    Süper Lig'in 17. haftasında Karadeniz derbisi yaşandı. Trabzonspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi bordo-mavili ekip Bajic (kk), Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'ın golleriyle 3-0'lık skorla kazanarak puanını 29'a yükseltti.

    Fırtına evinde çok rahat

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

    13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.

    18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

    27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

    30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0

    Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.

        67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

        68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.

        69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0

        75. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0

        Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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        Fırtına evinde çok rahat
        Haberler Spor Fırtına evinde çok rahat! Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor MAÇ SONUCU
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