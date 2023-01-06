Ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 14 Şubat'ta oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.
14 ŞUBAT SALI
Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 19-25. hafta müsabaka programları açıklandı. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 5 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 7 HAFTALIK FİKSTÜR