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    • Spor
    • 06.01.2023 17:41
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    • 06.01.2023 17:57
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    Ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 14 Şubat'ta oynanacak

    Spor Toto Süper Lig'in 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Süper Lig'in 7 haftalık programı da açıklandı. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 5 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ertelenen maçın tarihi belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.

    14 ŞUBAT SALI
    Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 19-25. hafta müsabaka programları açıklandı. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 5 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanacak.

    İŞTE SÜPER LİG'DE 7 HAFTALIK FİKSTÜR

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    Haberler Spor Ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 14 Şubat'ta oynanacak
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