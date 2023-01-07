Abdullah Avcı'nın takıma uyarıları devam ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, soyunma odasında oyuncularını Giresunspor maçında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti. Karagümrük karşısında alınan şok yenilgiden sonra Giresunspor karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu hatırlatan Abdullan Avcı'nın, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Zaman zaman yine çalıştığımız şeyleri yapmaktan uzak olduğumuz anlar oldu. Ama kazanmak önemliydi. Kazandık ama daha iyisini yapmamız gerekiyor" dediği belirlendi.







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Deniyimli teknik adam şöyle devam etti: "Özellikle zirve ile aramızdaki puan farkını korumalıydık. Karagümrük yenilgisiyle kaybettiğimiz avantajı yeniden elde edebiliriz. Önümüzde bunun için önemli fırsatlar var. Pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacağız. Giresunspor maçını artık bir kenara bırakıp bu maçı düşüneceğiz. Hedefimiz zirve ve zirveye giden yolda seri galibiyetlerden geçer. Geçen sezon üst üste çok maç kazandık. Giresun maçı bunun başlangıcı olmalı" dedi. Şok bir Karagümrük yenilgisi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı kısa sürede takımı mental olarak hazır hale getirmeyi başardı.

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