Galatasaray'a rakip çıktı! Toni Lato'ya İtalya'dan kanca...

Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı. Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.

BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE

Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.