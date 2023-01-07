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    • Spor
    • 07.01.2023 14:42
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    • 07.01.2023 14:44
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    Galatasaray'a rakip çıktı! Toni Lato'ya İtalya'dan kanca...

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın transfer etmek istediği Toni Lato'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Toni Lato'ya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı. Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a rakip çıktı! | ÖZEL HABER

    Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı. Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.

    BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE
    Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.

    MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
    Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı. Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.

    5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK
    İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu. İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.

        VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI
        Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı. Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı. Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti. Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Tam adı Antonio Latorre Grueso olan futbolcu, bu sezon Valencia'da 10 maçta 351 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Lato daha önce Hollanda'da PSV Eindhoven forması ile umduğunu bulamasa da yurt dışı deneyimine sıcak bakıyor. Yakın dönemde futbolcuya Yunan ekibi Olympiakos'un da yakından ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.
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