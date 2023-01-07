Galatasaray'a rakip çıktı! Toni Lato'ya İtalya'dan kanca...

Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı. Ayrıca İspanyol oyuncunun maliyeti de belli oldu.
BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE
Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı. Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.
5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK
İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu. İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.