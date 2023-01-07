Beşiktaş, Başakşehir’de kadro dışı bırakılan hasan ali ile ilgileniyor

Teknik direktör Şenol Güneş liderliğinde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemine çevrildi.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Ara transferde sol bek takviyesi yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldığı öğrenildi.
TAKIM ARAMAYA BAŞLADI
Galatasaray'ın kendisine takım aramaya başlayan 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferinden vazgeçtiği de ifade edildi. Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile görüşmelere başlarken, tecrübeli yıldızla Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta forma giyen ve 1 gole imza atan Hasan Ali'nin kariyerini büyük bir takımda noktalamak istediği belirtildi.